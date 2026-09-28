Bảng vàng thành tích giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau 24 mùa
Sau 24 mùa, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô đã trở thành sân chơi quen thuộc của bóng đá học đường Thủ đô, nơi nhiều ngôi trường ghi tên mình vào lịch sử với những chức vô địch, cùng hàng loạt tập thể và cá nhân để lại dấu ấn trong lòng cổ động viên.
Mùa giải 2001
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Quán Thánh
Số đội tham dự: 31 đội
Vô địch: THPT Chu Văn An
Giải Nhì: THPT Yên Hòa
Giải Ba: THPT Hermann Gmeiner
Giải Phong cách: THPT Vân Nội
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thanh Tùng (THPT Trần Phú, 6 bàn)
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Mùa giải 2002
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Quán Thánh
Số đội tham dự: 41 đội
Vô địch: THPT Trần Phú
Giải Nhì: THPT Kim Liên
Giải Ba: THPT Yên Hòa
Giải Phong cách: THPT Trần Nhân Tông
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 12 bàn)
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Mùa giải 2003
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Quán Thánh
Số đội tham dự: 43 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giải Nhì: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành
Giải Ba: THPT Hồ Tùng Mậu
Giải Phong cách: THPT Kim Liên
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Đình Long (THPT Hồ Tùng Mậu, 9 bàn)
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Mùa giải 2004
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Hoàng Cầu
Số đội tham dự: 40 đội
Vô địch: THPT Phan Đình Phùng
Giải Nhì: THPT Dân lập Đông Đô
Giải Ba: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành
Giải Phong cách: THPT Trương Định
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Anh Việt (THPT Bán công Nguyễn Tất Thành, 11 bàn)
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Mùa giải 2005
Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 38 đội
Vô địch: THPT Hai Bà Trưng
Giải Nhì: THPT HN Amsterdam
Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Phong cách: THPT Yên Hòa
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Minh (THPT HN Amsterdam, 6 bàn)
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Mùa giải 2006
Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 39 đội
Vô địch: THPT Trần Phú
Giải Nhì: THPT Lomonoxop
Giải Ba: THPT Yên Hoà
Giải Phong cách: THPT Thăng Long
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Minh Đức (THPT Trần Phú) và Tạ Quốc Việt (THPT Thăng Long) cùng 6 bàn
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Mùa giải 2007
Nhà tài trợ: Công ty Viễn thông quân đội Viettel
Sân vận động: Thủy Lợi
Số đội tham dự: 40 đội
Vô địch: THPT HN Amsterdam
Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Ba: THPT Việt Nam – Ba Lan
Giải Phong cách: THPT Chu Văn An
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thành Trung (THPT HN Amsterdam, 11 bàn)
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Mùa giải 2008
Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 43 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Đống Đa
Giải Ba: THPT Trí Đức
Giải Phong cách: THPT Yên Hòa
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lưu Danh Đạt (THPT Trần Quốc Tuấn, 6 bàn)
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Mùa giải 2009
Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 40 đội
Vô địch: THPT Hoàng Văn Thụ
Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành
Giải Ba: THPT Phan Huy Chú
Giải Phong cách: THPT Chuyên ngữ
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Hoàng Hà (THPT Việt Đức, 7 bàn)
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Mùa giải 2010
Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà Thăng Long
Sân vận động: Long Biên
Số đội tham dự: 48 đội
Vô địch: THPT Bán công Đống Đa
Giải Nhì: THPT Việt Nam – Ba Lan
Giải Ba: THPT Nguyễn Tất Thành
Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Anh Quân (THPT Bán công Đống Đa, 7 bàn)
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Mùa giải 2011
Nhà tài trợ: Công ty Megastar
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 42 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Nhì: THPT Trung Văn
Giải Ba: THPT Lê Quý Đôn
Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Anh (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 8 bàn)
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Mùa giải 2012
Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà – Thăng Long
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 43 đội
Vô địch: THPT Lomonoxop
Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành
Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Phong cách: THPT Phạm Hồng Thái
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Tú (THPT Lomonoxop, 6 bàn)
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Mùa giải 2013
Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 47 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan
Giải Ba: THTP Cầu Giấy
Giải Phong cách: THPT HN Amsterdam
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Duy Khánh (THPT Cầu Giấy, 7 bàn)
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Mùa giải 2014
Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 47 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất
Giải Ba: THTP Trí Đức
Giải Phong cách: THPT Phùng Khắc Khoan
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Chu Văn Tuấn (THPT Phùng Khắc Khoan, 7 bàn)
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Mùa giải 2015
Nhà tài trợ: Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 50 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan
Giải Ba: THPT Marie Curie
Giải Phong cách: THPT Nguyễn Tất Thành
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn, 9 bàn), Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner, 9 bàn)
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Mùa giải 2016
Nhà tài trợ: Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 63 đội
Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Nhì: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Ba: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Giải Phong cách: THPT Thạch Bàn
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hồ Trọng Thế (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 10 bàn)
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Mùa giải 2017
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 86 đội
Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn
Giải Ba: THPT Ngô Thì Nhậm
Giải Phong cách: THPT Lê Văn Thiêm
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Đức Hải (THPT Trần Quốc Tuấn, 10 bàn)
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Mùa giải 2018
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 91 đội
Vô địch: THPT Trương Định
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)
Giải Ba: THPT Lý Thánh Tông
Giải Phong cách: THPT Xuân Mai
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan, 12 bàn)
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Mùa giải 2019
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 103 đội
Vô địch: THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ)
Giải Nhì: THPT Lê Văn Thiêm
Giải Ba: THPT Tân Lập
Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Minh Huy (THPT Thăng Long, 16 bàn)
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Mùa giải 2020
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Hoàng Mai
Số đội tham dự: 92 đội
Vô địch: THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân
Giải Nhì: THPT Phúc Lợi
Giải Ba: THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất
Giải Phong cách: THPT Vân Tảo
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Hải Tiến (THPT Xuân Mai, 12 bàn)
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Mùa giải 2022
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Hoàng Mai
Số đội tham dự: 82 đội
Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Giải Nhì: THPT Thạch Thất
Giải Ba: THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín)
Giải Phong cách: THPT Green City Academy
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đặng Cao Phúc (THPT Phan Huy Chú,14 bàn)
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Mùa giải 2023
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 100 đội
Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)
Giải Ba: THPT Thạch Bàn
Giải Phong cách: THPT Nguyễn Quốc Trinh
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đỗ Trường Thịnh (THPT Xa La, 9 bàn)
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Mùa giải 2024
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Tây Hồ
Số đội tham dự: 110 đội
Vô địch: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)
Giải Nhì: THPT IVS (Thanh Oai)
Giải Ba: THPT Tây Hồ
Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Tuấn (THPT Chúc Động, 8 bàn)
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Mùa giải 2025
Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Sân vận động: Xuân Đỉnh
Số đội tham dự: 125 đội
Vô địch: THPT Xuân Mai
Giải Nhì: THPT Tây Hồ
Giải Ba: THPT Phạm Văn Đồng
Giải Phong cách: THPT Marie Curie - Mỹ Đình
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Hoàng Quân (THPT Tây Hồ, 9 bàn)
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bang-vang-thanh-tich-giai-bong-da-hoc-sinh-thpt-ha-noi-sau-24-mua-post670157.antd