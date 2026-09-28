Bảng vàng thành tích giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sau 24 mùa

Mùa giải 2001

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Quán Thánh

Số đội tham dự: 31 đội

Vô địch: THPT Chu Văn An

Giải Nhì: THPT Yên Hòa

Giải Ba: THPT Hermann Gmeiner

Giải Phong cách: THPT Vân Nội

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thanh Tùng (THPT Trần Phú, 6 bàn)

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Mùa giải 2002

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Quán Thánh

Số đội tham dự: 41 đội

Vô địch: THPT Trần Phú

Giải Nhì: THPT Kim Liên

Giải Ba: THPT Yên Hòa

Giải Phong cách: THPT Trần Nhân Tông

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 12 bàn)

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Mùa giải 2003

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Quán Thánh

Số đội tham dự: 43 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giải Nhì: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành

Giải Ba: THPT Hồ Tùng Mậu

Giải Phong cách: THPT Kim Liên

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Đình Long (THPT Hồ Tùng Mậu, 9 bàn)

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Mùa giải 2004

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Hoàng Cầu

Số đội tham dự: 40 đội

Vô địch: THPT Phan Đình Phùng

Giải Nhì: THPT Dân lập Đông Đô

Giải Ba: THPT Bán công Nguyễn Tất Thành

Giải Phong cách: THPT Trương Định

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Trần Anh Việt (THPT Bán công Nguyễn Tất Thành, 11 bàn)

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Mùa giải 2005

Nhà tài trợ: Công ty trà Dilmah

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 38 đội

Vô địch: THPT Hai Bà Trưng

Giải Nhì: THPT HN Amsterdam

Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Phong cách: THPT Yên Hòa

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Minh (THPT HN Amsterdam, 6 bàn)

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Mùa giải 2006

Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 39 đội

Vô địch: THPT Trần Phú

Giải Nhì: THPT Lomonoxop

Giải Ba: THPT Yên Hoà

Giải Phong cách: THPT Thăng Long

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Minh Đức (THPT Trần Phú) và Tạ Quốc Việt (THPT Thăng Long) cùng 6 bàn

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Mùa giải 2007

Nhà tài trợ: Công ty Viễn thông quân đội Viettel

Sân vận động: Thủy Lợi

Số đội tham dự: 40 đội

Vô địch: THPT HN Amsterdam

Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Ba: THPT Việt Nam – Ba Lan

Giải Phong cách: THPT Chu Văn An

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Thành Trung (THPT HN Amsterdam, 11 bàn)

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Mùa giải 2008

Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 43 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Đống Đa

Giải Ba: THPT Trí Đức

Giải Phong cách: THPT Yên Hòa

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lưu Danh Đạt (THPT Trần Quốc Tuấn, 6 bàn)

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Mùa giải 2009

Nhà tài trợ: Công ty TNHH Nishu Việt Nam

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 40 đội

Vô địch: THPT Hoàng Văn Thụ

Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành

Giải Ba: THPT Phan Huy Chú

Giải Phong cách: THPT Chuyên ngữ

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Hoàng Hà (THPT Việt Đức, 7 bàn)

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Mùa giải 2010

Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà Thăng Long

Sân vận động: Long Biên

Số đội tham dự: 48 đội

Vô địch: THPT Bán công Đống Đa

Giải Nhì: THPT Việt Nam – Ba Lan

Giải Ba: THPT Nguyễn Tất Thành

Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Anh Quân (THPT Bán công Đống Đa, 7 bàn)

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Mùa giải 2011

Nhà tài trợ: Công ty Megastar

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 42 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Nhì: THPT Trung Văn

Giải Ba: THPT Lê Quý Đôn

Giải Phong cách: THPT Hoàng Diệu

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Anh (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 8 bàn)

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Mùa giải 2012

Nhà tài trợ: Công ty Nền móng Sông Đà – Thăng Long

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 43 đội

Vô địch: THPT Lomonoxop

Giải Nhì: THPT Nguyễn Tất Thành

Giải Ba: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Phong cách: THPT Phạm Hồng Thái

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tuấn Tú (THPT Lomonoxop, 6 bàn)

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Mùa giải 2013

Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 47 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan

Giải Ba: THTP Cầu Giấy

Giải Phong cách: THPT HN Amsterdam

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Duy Khánh (THPT Cầu Giấy, 7 bàn)

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Mùa giải 2014

Nhà tài trợ: Công ty Thông tin di động Mobifone

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 47 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất

Giải Ba: THTP Trí Đức

Giải Phong cách: THPT Phùng Khắc Khoan

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Chu Văn Tuấn (THPT Phùng Khắc Khoan, 7 bàn)

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Mùa giải 2015

Nhà tài trợ: Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 50 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan

Giải Ba: THPT Marie Curie

Giải Phong cách: THPT Nguyễn Tất Thành

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn, 9 bàn), Bạch Tuấn Anh (THPT Hermann Gmeiner, 9 bàn)

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Mùa giải 2016

Nhà tài trợ: Công ty Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 63 đội

Vô địch: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Nhì: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Ba: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

Giải Phong cách: THPT Thạch Bàn

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hồ Trọng Thế (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 10 bàn)

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Mùa giải 2017

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 86 đội

Vô địch: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giải Nhì: THPT Trần Quốc Tuấn

Giải Ba: THPT Ngô Thì Nhậm

Giải Phong cách: THPT Lê Văn Thiêm

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hoàng Đức Hải (THPT Trần Quốc Tuấn, 10 bàn)

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Mùa giải 2018

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 91 đội

Vô địch: THPT Trương Định

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Giải Ba: THPT Lý Thánh Tông

Giải Phong cách: THPT Xuân Mai

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phùng Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan, 12 bàn)

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Mùa giải 2019

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 103 đội

Vô địch: THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ)

Giải Nhì: THPT Lê Văn Thiêm

Giải Ba: THPT Tân Lập

Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Minh Huy (THPT Thăng Long, 16 bàn)

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Mùa giải 2020

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Hoàng Mai

Số đội tham dự: 92 đội

Vô địch: THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân

Giải Nhì: THPT Phúc Lợi

Giải Ba: THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

Giải Phong cách: THPT Vân Tảo

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Hải Tiến (THPT Xuân Mai, 12 bàn)

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Mùa giải 2022

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Hoàng Mai

Số đội tham dự: 82 đội

Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

Giải Nhì: THPT Thạch Thất

Giải Ba: THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín)

Giải Phong cách: THPT Green City Academy

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đặng Cao Phúc (THPT Phan Huy Chú,14 bàn)

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Mùa giải 2023

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 100 đội

Vô địch: THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

Giải Nhì: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Giải Ba: THPT Thạch Bàn

Giải Phong cách: THPT Nguyễn Quốc Trinh

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Đỗ Trường Thịnh (THPT Xa La, 9 bàn)

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Mùa giải 2024

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Tây Hồ

Số đội tham dự: 110 đội

Vô địch: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất)

Giải Nhì: THPT IVS (Thanh Oai)

Giải Ba: THPT Tây Hồ

Giải Phong cách: THPT Phúc Lợi

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Đức Tuấn (THPT Chúc Động, 8 bàn)

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Mùa giải 2025

Nhà tài trợ chính: Nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Sân vận động: Xuân Đỉnh

Số đội tham dự: 125 đội

Vô địch: THPT Xuân Mai

Giải Nhì: THPT Tây Hồ

Giải Ba: THPT Phạm Văn Đồng

Giải Phong cách: THPT Marie Curie - Mỹ Đình

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Hoàng Quân (THPT Tây Hồ, 9 bàn)