Chủ tịch FIFA sẽ dự khán chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã thông báo với giới truyền thông rằng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ có mặt tại thủ đô Jakarta để theo dõi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và tham dự lễ bế mạc giải đấu vào ngày 5.10 tới.

Trận chung kết quan trọng này sẽ diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Karno. Sự hiện diện của người đứng đầu bóng đá thế giới được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu năm nay.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào ngày 26.8, đồng thời trực tiếp trao cúp vô địch Đông Nam Á cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức khởi tranh từ ngày 24.9 và được chia thành hai hạng đấu. Trong đó, hạng nhất (Division 1) gồm các đội tuyển Indonesia, Singapore, Malaysia, Bangladesh nằm ở bảng A, cùng Thái Lan, Philippines, Pakistan và đội tuyển Việt Nam ở bảng B.

Hạng nhất chính là hạng đấu tranh ngôi vô địch của toàn bộ giải đấu năm nay. Các đội đứng đầu các bảng A và B ở hạng nhất sẽ giành quyền vào thi đấu trận chung kết diễn ra vào tối 5.10 trên sân Gelora Bung Karno.

Vào ngày 5.10 tới đây, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ lại tiếp tục có mặt ở trận đấu cuối cùng tranh ngôi vương. Đoàn quân áo đỏ hiện đang được dẫn dắt bởi HLV trưởng Kim Sang-sik và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, cục diện vòng bảng tại hạng nhất đang diễn ra vô cùng hấp dẫn với các lượt trận so tài căng thẳng của các đội bóng nhằm cạnh tranh tấm vé duy nhất dành cho đội đứng đầu bảng để bước vào trận chung kết.