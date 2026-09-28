Cầu thủ đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup bỏ đồng đội, vào đường hầm trước

Sau khi thua Malaysia ở ngày mở màn, Hamza Choudhury và đồng đội tiếp tục có trận đấu khó khăn trước Singapore. Đội bóng Đông Nam Á tiến bộ khá nhiều dưới thời ông Gavin Lee và vào tới bán kết ASEAN Cup.

Singapore mở tỷ số sớm nhờ công của Harhys Stewart ở phút 35. Bất chấp những nỗ lực sau đó của đội bóng Nam Á, Singapore bảo vệ thành công tỷ số này tới cuối trận.

Bangladesh không đủ sức tấn công để xuyên thủng hàng phòng ngự của Singapore, vốn từng gây khó khăn cả cho những đội tuyển như Việt Nam hay Thái Lan. Với thứ hạng FIFA 181, Bangladesh hiện tại không đủ khả năng đối đầu nhóm “ông kẹ” của bóng đá Đông Nam Á.

Họ vì thế tiếp tục lãng phí tài năng của cầu thủ đắt giá nhất FIFA ASEAN Cup 2026 Hamza Choudhury. Ngôi sao được định giá 4 triệu euro bất lực trong một tập thể mà anh là ngôi sao lớn nhất. Hamza Choudhury từng có 11 mùa giải cho đội bóng lừng danh Leicester City, sở hữu xấp xỉ 60 trận tại Ngoại hạng Anh, giải đấu khốc liệt nhất hành tinh.

Choudhury vẫn tích cực chạy, thể hiện nền tảng thể lực ấn tượng đúng với phong cách một cầu thủ chơi bóng đỉnh cao ở Anh. Nhưng một mình anh là không đủ.

Sau trận, Choudhury nằm vật xuống sân thất vọng. Bangladesh đã thua cả hai trận và còn chưa gặp chủ nhà Indonesia, đội đang được đánh giá là mạnh nhất giải năm nay.

Choudhury sau đó đi thẳng vào đường hầm để về phòng thay đồ, không ở lại sân cùng các đồng đội.

Highlights Singapore 1-0 Bangladesh Tối 28/9, Singapore vượt qua Bangladesh với tỷ số 1-0 tại lượt 2 bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Kiều Oanh