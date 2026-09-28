Real Madrid và Barcelona nhăm nhe 'đánh cắp' Haaland

Tương lai đội chủ sân Etihad trở nên bất định sau khi xuất hiện thông tin Man City bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính.

Một trong những án phạt có thể xảy ra là bị trừ số điểm lớn, đủ khiến đội bóng phải xuống hạng. Nếu kịch bản đó thành hiện thực, tương lai nhiều ngôi sao tại câu lạc bộ sẽ bị đặt dấu hỏi.

Haaland và các trụ cột Man City trong tầm ngắm Real và Barca - Ảnh: SunSport

Haaland là cái tên nổi bật nhất, dù hợp đồng của tiền đạo người Na Uy với Man City vẫn còn thời hạn khoảng 8 năm.

Barcelona đang tìm một trung phong mới thay Robert Lewandowski và từng đưa Julian Alvarez vào tầm ngắm.

Real Madrid cũng sẽ theo sát tình hình của Haaland, dù Kylian Mbappe hiện là mũi nhọn chủ lực trên hàng công.

Lãnh đạo đội bóng Hoàng gia luôn bị hấp dẫn bởi những bản hợp đồng Galactico, và đã xuất hiện những bàn luận về cách bố trí hai tiền đạo hàng đầu thế giới trong cùng một đội hình.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid còn đưa Josko Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Rayan Cherki vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

Tuy nhiên, ngay cả khi Man City phải nhận án phạt nặng nhất, đội bóng này vẫn có thể đòi mức phí đáng kể cho các ngôi sao.

Lý do là vì rất ít cầu thủ sở hữu điều khoản cho phép ra đi tự do khi đội nhà xuống hạng.