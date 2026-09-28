Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 28/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9, sáng mai 29/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 28/9/2026
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup
16h00 ngày 28/9: Bảng A - Singapore vs Bangladesh
19h30 ngày 28/9: Bảng A - Indonesia vs Malaysia
Lịch thi đấu UEFA Nations League
23h00 ngày 28/9: League B: Group 2 - Georgia vs Ukraine (TV360, My TV)
23h00 ngày 28/9: League C: Group 2 - Armenia vs Montenegro (TV360, My TV)
23h00 ngày 28/9: League C: Group 2 - Latvia vs Đảo Síp (TV360, My TV)
01h45 ngày 29/9: League A: Group 1 - Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy (TV360, My TV)
01h45 ngày 29/9: League A: Group 1 - Bỉ vs Pháp (TV360, My TV)
01h45 ngày 29/9: League B: Group 2 - Bắc Ireland vs Hungary (TV360, My TV)
01h45 ngày 29/9: League B: Group 4 - Romania vs Bosnia (TV360, My TV)
01h45 ngày 29/9: League B: Group 4 - Thụy Điển vs Ba Lan
Lịch thi đấu U21 EURO
23h30 ngày 28/9: Bảng I - Đan Mạch U21 vs Belarus U21
Lịch thi đấu Can Cup
23h00 ngày 28/0: Bảng F - CH Trung Phi vs Burkina Faso
02h00 ngày 29/9: Bảng H - Botswana vs Tunisia.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-28-9-2026/438337.html