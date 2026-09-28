Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 28/9/2026

Khi công nghiệp nâng cấp, logistics mở rộng và thương mại – dịch vụ được kích hoạt, giá trị của một khu vực không chỉ được đo bằng năng lực sản xuất, phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh (Thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đang đứng trước bước chuyển dịch, mở ra một lớp nhu cầu mới cho thị trường bất động sản.