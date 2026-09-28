Học sinh lớp 5 giành HCV ASIAD không được thưởng tiền vì chưa đủ tuổi

Tại ASIAD 2026, tuyển thủ 11 tuổi Kurihara Yuki đánh bại đối thủ 24 tuổi người Hàn Quốc trong trận chung kết Puyo Puyo eSports với tỷ số 10-2. Cậu bé lớp 5 trở thành vận động viên trẻ nhất trong lịch sử ASIAD giành huy chương vàng. Tuy nhiên, cậu bé nhiều khả năng sẽ không nhận được tiền thưởng cho thành tích của mình.

Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) áp dụng mức thưởng cố định 5 triệu yên (khoảng 827 triệu đồng) cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Tuy nhiên, ASIAD không có quy định chung về tiền thưởng, mà việc trao thưởng được giao cho từng liên đoàn, hiệp hội thể thao quyết định.

Hiệp hội eSports Nhật Bản là liên đoàn quản lý bộ môn thể thao điện tử tại nước này. Tuy nhiên, đến nay tổ chức vẫn chưa công bố chính sách tiền thưởng dành cho các VĐV tại ASIAD.

Kurihara Yuki nhiều khả năng không nhận được bất kỳ đồng tiền thưởng nào. (Ảnh: Nikkan Sports)

Theo báo Nikkan Sports, Hiệp hội eSports Nhật Bản dự kiến không trao tiền thưởng cho Kurihara. Tokyo Verdy, đơn vị chủ quản của cậu, cũng chưa quyết định có thưởng hay không.

Trong khi đó, mỗi VĐV giành HCB phía Hàn Quốc sẽ nhận khoản thưởng 100.000 yên (khoảng 16,5 triệu đồng) cho mỗi người.

Có những giải đấu eSports trao mức tiền thưởng dành cho nhà vô địch lên tới hơn 100 triệu yên. Tuy nhiên, do Kurihara mới là học sinh lớp 5, cậu được trao phần thưởng đặc biệt thay cho tiền mặt.

Tại Puyo Puyo Grand Prix Final diễn ra vào tháng 2 năm nay, thay vì nhận khoản tiền thưởng 1 triệu yên dành cho nhà vô địch, Kurihara được đơn vị tổ chức giải đấu trao “quà tặng bằng hiện vật”.

Trong cuộc họp báo ngày 26/9, khi được hỏi muốn nhận món quà gì sau chức vô địch, Kurihara nhắc đến đá quý.

“Cháu thích những thứ lấp lánh. Cháu cũng khá thích đá quý nên muốn mua một viên”, Kurihara nói. Khi được hỏi cụ thể muốn loại đá quý như thế nào, nhà vô địch 11 tuổi trả lời: “Có nhiều loại cháu thích. Cháu nghĩ màu xanh sẽ đẹp”.

Trước kỷ lục của Kurihara Yuki, VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại ASIAD là Nyimas của Indonesia. Cô giành huy chương đồng nội dung trượt ván đường phố nữ tại ASIAD Jakarta 2018 khi mới 12 tuổi.