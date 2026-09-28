Xuân Son về nước điều trị chấn thương

Xuân Son chia tay tuyển Việt Nam, lên đường về nước điều trị chấn thương. Ảnh: VFF.

Tối 28/9, Xuân Son chia tay các đồng đội để trở về Việt Nam tiếp tục điều trị. Tiền đạo sinh năm 1997 bị tổn thương cơ đùi sau trong trận tuyển Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9 và được các bác sĩ tại Indonesia dự đoán cần 4-6 tuần để hồi phục.

Ban đầu, VFF dự kiến sắp xếp để Xuân Son điều trị tại bệnh viện theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, anh muốn trở lại CLB chủ quản để thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình điều trị.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã động viên Xuân Son tập trung hồi phục, đồng thời yêu cầu bộ phận chuyên môn phối hợp với CLB để theo dõi sát quá trình điều trị và hỗ trợ những điều kiện cần thiết.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi mất tiền đạo quan trọng ngay trước trận gặp Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy đau lòng và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, CLB Nam Định, đồng thời hy vọng Xuân Son sớm trở lại với thể trạng tốt nhất.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long cũng thừa nhận sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất lớn. Tuy nhiên, anh cho rằng ban huấn luyện sẽ có phương án thay thế và toàn đội sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong phần còn lại của giải.

Dự kiến, chuyến bay đưa Xuân Son về Việt Nam hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 6h30 ngày 29/9.