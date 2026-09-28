Đội tuyển cầu mây sẽ cố gắng hết sức trong trận tranh HCV trước Philippines

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm trong trận bán kết

Bước vào trận bán kết gặp Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam khởi đầu không thuận lợi. Ở set đầu tiên, Thu Trang và Khánh Ly để đối thủ vượt lên dẫn trước 6-3. Trước tình thế khó khăn, Ban huấn luyện quyết định đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly và sự điều chỉnh này lập tức tạo nên bước ngoặt.

Hồng Liên nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp hiệu quả cùng Thu Trang. Từ thế bị dẫn 3-6, các cô gái Việt Nam ghi liền 12 điểm để ngược dòng thắng 15-6. Sang set 2, Hàn Quốc tiếp tục gây nhiều khó khăn và có thời điểm vượt lên dẫn trước. Thu Trang cũng gặp vấn đề sau một tình huống nỗ lực cứu cầu và phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Dù vậy, các tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Hai đội giằng co quyết liệt đến tỉ số 13-13 trước khi Việt Nam ghi liên tiếp hai điểm, thắng 15-13, qua đó khép lại trận bán kết với chiến thắng chung cuộc 2-0.

HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ Trần Thị Vui chia sẻ sau trận đấu

Chia sẻ về chiến thắng nghẹt thở này, HLV trưởng Trần Thị Vui xúc động cho biết: “Đây là một kỷ lục mà ban huấn luyện chưa bao giờ nghĩ tới, từ tỉ số 3-6 vươn lên 15-6 thực sự rất tuyệt vời”.

Nói về quyết định điều chỉnh nhân sự, HLV Trần Thị Vui chia sẻ: “VĐV nào khi bị thay ra cũng sẽ có những cảm xúc nhất định, dù không phải vì các bạn thi đấu không tốt. Tuy nhiên, chiến thuật của chúng tôi ngay từ đầu là nếu VĐV nào đang duy trì được chuỗi thi đấu tốt thì sẽ tiếp tục giữ trên sân. Vì vậy, khi Hồng Liên đang làm tốt thì chúng tôi để Liên tiếp tục thi đấu”.

HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng chia sẻ thêm về tâm lý của Khánh Ly sau khi bị thay ra: “Ly cũng hơi buồn một chút, nhưng tôi nói với các bạn rằng tất cả đều vì thành tích chung. Nếu hôm nay bạn không làm được thì sẽ có đồng đội khác làm. Đó mới là tinh thần đồng đội. Sau đó, bạn ấy cũng thoải mái hơn và cười rất tươi”.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào trận chung kết tranh HCV

Hướng tới trận tranh HCV, HLV Trần Thị Vui khẳng định toàn đội sẽ dồn toàn lực cho cuộc đối đầu với Philippines.

“Khi các đội đã tham gia thi đấu thì tất cả đều mang theo hy vọng và quyết tâm thi đấu hết mình. Toàn đội sẽ dồn 100% sức lực, thi đấu hết sức trước Philippines để hoàn thành mục tiêu cao nhất”, HLV Trần Thị Vui nhấn mạnh.

Với chiến thắng trước Hàn Quốc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chắc chắn giành ít nhất HCB và sẽ bước vào trận tranh HCV với Philippines vào lúc 7h00 ngày 29.9 (giờ Việt Nam, tức 9h00 giờ Nhật Bản).

Nếu giành chiến thắng, cầu mây nữ Việt Nam sẽ trở lại ngôi cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ sau đúng 20 năm. Tại ASIAD 15 năm 2006 ở Doha (Qatar), bộ đôi Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo đã làm nên lịch sử khi đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết để giành HCV nội dung đôi nữ.