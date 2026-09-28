Tuyển Việt Nam mất 5 ngôi sao chỉ trong một tháng

Ngày 26/8, Nguyễn Văn Vĩ là một trong những trường hợp đầu tiên khiến lực lượng tuyển Việt Nam bị xáo trộn. Hậu vệ trái của CLB Nam Định gặp chấn thương trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, anh được xác định bị rách cơ đùi và phải nghỉ thi đấu 1 tháng, qua đó lỡ hẹn FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Đoàn Văn Hậulà trường hợp khác biệt trong nhóm cầu thủ vắng mặt. Ngày 10/9, hậu vệ sinh năm 1999 nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân tại vòng 2 V.League 2026/27. Đến ngày 15/9, Ban kỷ luật VFF phạt Văn Hậu 20 triệu đồng và cấm thi đấu 4 trận ở các giải quốc nội. Chỉ ba ngày sau, khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào sáng 18/9, Văn Hậu không được triệu tập. Án kỷ luật không đồng nghĩa với việc anh bị cấm khoác áo đội tuyển, nhưng sự trùng hợp về thời điểm khiến quyết định này nhận nhiều chú ý. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 12/9, Nguyễn Thành Chung phải rời sân sau hiệp một trận CLB Hà Nội thua SLNA 1-4 tại vòng 2 V.League 2026/27 vì vấn đề thể trạng. Đến ngày 21/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận trung vệ này không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 do chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, dù trước đó có tên trong danh sách triệu tập. HLV Kim Sang-sik sau đó gọi Ngô Đăng Khoa (CLB Công an TP.HCM) lên bổ sung. Ảnh: Minh Chiến.

Chỉ một ngày sau khi Thành Chung rút lui, ngày 22/9, tuyển Việt Nam tiếp tục mất đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Kết quả kiểm tra y tế sáng cùng ngày xác định đội trưởng tuyển Việt Nam bị chấn thương cổ chân trái, đồng thời có dấu hiệu quá tải sau hai tháng liên tục thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Quang Hải vì thế không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, ngay trước khi toàn đội lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. HLV Kim Sang-sik sau đó triệu tập Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP.HCM) thay thế. Ảnh: Minh Chiến.

Bốn ngày sau khi Quang Hải vắng mặt, tối 26/9, tuyển Việt Nam tiếp tục nhận tin dữ với Nguyễn Xuân Son. Phút 60 trận thắng Philippines 1-0 ở lượt ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo sinh năm 1997 khống chế bóng, xoay người rồi tăng tốc ở khu vực giữa sân. Không va chạm với đối phương, Xuân Son bất ngờ ngã xuống, ôm đùi sau và không thể tiếp tục thi đấu. Sáng 27/9, anh được đưa tới bệnh viện tại Bandung, chụp MRI và được xác định rách cơ đùi sau độ hai, cần ít nhất 6 tuần để hồi phục. Chấn thương khiến Xuân Son sớm chia tay giải và dự kiến trở về Việt Nam ngày 28/9. Đáng chú ý, đây cũng là trận đầu tiên Xuân Son đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Hoàng Đức cũng chưa có thể trạng tốt nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền vệ của CLB Ninh Bình gặp chấn thương cơ khép háng từ trận chung kết ASEAN Cup với Thái Lan ngày 26/8 và phải trải qua hơn ba tuần điều trị, tập hồi phục tại CLB. Đến buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Bandung ngày 24/9, anh vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ Trần Huy Thọ. Chiều 25/9, Hoàng Đức mới trở lại tập chung với các đồng đội, nhưng chưa đủ thể trạng để đá chính trận gặp Philippines tối 26/9 và ngồi dự bị suốt 90 phút. Ảnh: Minh Chiến.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.