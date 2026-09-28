ASIAD 20: 3 kỷ lục thế giới bị phá ở cử tạ hạng 85kg nam

Ngày 28-9, tại Medium Enterprises Promotion Hall (Nhật Bản), môn cử tạ diễn ra các nội dung tranh tài hấp dẫn. Trong đó, chung kết hạng 85kg nam ghi nhận 3 kỷ lục thế giới bị phá.

Ro Kwang-ryol thi đấu phần cử đẩy ở chung kết hạng 85kg nam môn cử tạ ASIAD 20. Ảnh: AP

Vận động viên Ro Kwang-ryol của CHDCND Triều Tiên đã giành huy chương vàng ở nội dung 85kg nam với thành tích 165kg cử giật và 214kg cử đẩy (tổng cử 379kg). Với thành tích trên, Ro Kwang-ryol phá 2 kỷ lục thế giới ở nội dung cử đẩy và tổng cử.

Niềm vui của Ro Kwang-ryol khi phá 2 kỷ lục thế giới. Ảnh: AP

Trong khi đó, đô cử Aleksei Churkin của Kazakhstan giành huy chương bạc với 378kg và Chen Shunnan của Trung Quốc giành huy chương đồng với 374kg. Đáng nói, thành tích 173kg ở phần cử giật của Aleksei Churkin cũng đã thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Tính đến 18 giờ ngày 28-9, đội tuyển cử tạ CHDCND Triều Tiên dẫn đầu ASIAD 20 với thành tích 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Các nhà vô địch cử tạ của CHDCND Triều Tiên ở ASIAD 20, gồm: Park Myong-jin (65kg nam), Ri Won-ju (70kg nam), Ri Song-gum (49kg nữ), Kang Hyon-gyong (53kg nữ), O Kwang-ok (57kg nữ), Song Kuk-hyang (77kg nữ) và Ro Kwang-ryol (85kg nam).

Trong 12 bộ huy chương đã trao ở môn cử tạ ASIAD 20, đội tuyển cử tạ CHDCND Triều Tiên giành 7 HCV, Trung Quốc giành 3 HCV, Indonesia và Iran mỗi đội sở hữu 1 HCV.

Thành tích thi đấu của các vận động viên ở chung kết hạng 85kg nam môn cử tạ ASIAD 20. Ảnh: asiangames2026.org