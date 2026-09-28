Real Madrid trách móc Pháp về chấn thương của Mbappe

Theo tờ L'Equipe, đội ngũ y tế của Real Madrid không hài lòng với cách phía đội tuyển Pháp xử lý trường hợp của Mbappe.

Tiền đạo 27 tuổi được cho là đã đến tập trung đội tuyển hồi đầu tuần với cảm giác đau nhẹ ở đầu gối trái, đúng khu vực sau đó phát sinh chấn thương trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Real Madrid được cho là đã cung cấp cho đội ngũ y tế tuyển Pháp những thông tin liên quan đến tình trạng của cầu thủ, đồng thời đề nghị thận trọng với anh.

Ảnh: Burak Kara/Getty Images

Tuy nhiên, những lo ngại về chấn thương của Kylian Mbappe tiếp tục gia tăng sau khi tiền đạo người Pháp gặp vấn đề ở đầu gối trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League hôm 25/9.

Đáng chú ý, Mbappe dính chấn thương ngay sau khi ghi bàn quyết định cho đội tuyển Pháp.

Real Madrid từng muốn Mbappe được nghỉ ngơi

Theo những thông tin được L'Equipe dẫn lại, Real Madrid thậm chí hy vọng Mbappe sẽ được nghỉ ngơi trong chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, tiền đạo của Real Madrid vẫn đá chính trong trận đấu đầu tiên của Zinedine Zidane trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp.

Mbappe thi đấu từ đầu và ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 54. Sau pha lập công, anh có dấu hiệu đau ở đầu gối và cố gắng tiếp tục thi đấu trước khi phải rời sân ở phút 58. Desire Doué được đưa vào thay thế.

Sau trận đấu, Zidane xác nhận Mbappe không thể tiếp tục cùng đội tuyển Pháp trong đợt tập trung này. HLV người Pháp cho biết tình trạng của đội trưởng tuyển Pháp không ổn và ông không muốn mạo hiểm với chấn thương của học trò.

Các kiểm tra ban đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ không cho thấy dấu hiệu đứt dây chằng chéo. Real Madrid sau đó xác nhận Mbappe bị giãn quá mức khớp gối trái (hyperextension). L'Equipe cho biết anh được đưa trở lại Madrid để tiếp tục kiểm tra và điều trị dưới sự giám sát của đội ngũ y tế CLB.

Mbappe đã rời đội tuyển Pháp vào ngày 26/9. Quyết định này giúp tiền đạo người Pháp trở lại Real Madrid để CLB trực tiếp theo dõi quá trình hồi phục.

Thời điểm chấn thương khiến Real Madrid lo lắng

Chấn thương của Mbappe xảy ra vào thời điểm Real Madrid chuẩn bị bước vào một giai đoạn quan trọng của mùa giải. Sau đợt tập trung đội tuyển, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khá dày.

Ảnh: Ali Atmaca/Anadolu/Getty Images

Theo lịch thi đấu được Real Madrid công bố, đội bóng sẽ làm khách trước AS Roma tại Champions League ngày 14/10, tiếp Sevilla trên sân nhà ngày 18/10, gặp RB Leipzig tại Champions League ngày 21/10 trước khi làm khách của Barcelona tại LaLiga ngày 25/10.

Đặc biệt, trận El Clasico với Barcelona tại NouCamp ngày 25/10 là một trong những cuộc đối đầu được Real Madrid đặc biệt quan tâm. Vì vậy, khả năng Mbappe kịp trở lại đang là vấn đề đáng chú ý đối với đội bóng thành Madrid.

Theo những thông tin hiện có, Mbappe có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 2-3 tuần, dù thời gian chính xác còn phụ thuộc vào kết quả các cuộc kiểm tra và quá trình hồi phục.

Real Madrid chờ Mbappe trở lại

Mbappe đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của Real Madrid. Việc anh vắng mặt, dù trong thời gian ngắn, vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của đội bóng trong giai đoạn sắp tới.

Chấn thương càng gây tiếc nuối khi Mbappe đã ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, nhưng cũng chính pha lập công đó khiến anh gặp vấn đề ở đầu gối trái.

Trong lúc đội tuyển Pháp tiếp tục chiến dịch Nations League mà không có đội trưởng, Mbappe sẽ tập trung vào quá trình điều trị tại Madrid. Real Madrid cũng sẽ phải chờ thêm các kết quả kiểm tra để xác định chính xác thời điểm ngôi sao người Pháp có thể trở lại thi đấu.