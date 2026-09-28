HLV Indonesia: 'Tôi trải qua nhiều kỳ World Cup rồi'

HLV John Herdman cho rằng kinh nghiệm nhiều năm làm bóng đá giúp ông bình thản trước những quyết định gây tranh luận của trọng tài. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi đã làm bóng đá 25 năm, trải qua nhiều kỳ World Cup và vô số trận đấu. Tôi từng gặp cả may mắn lẫn xui xẻo vì các quyết định của trọng tài. Tôi hiểu mọi thứ sẽ tự cân bằng theo thời gian", HLV Indonesia John Herdman trả lời khi được hỏi về việc đội nhà phải chơi thiếu người trong trận hòa Malaysia 0-0 tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Phần lớn câu hỏi dành cho Herdman sau trận xoay quanh tình huống ở phút 37 của trận đấu. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ko Hyung-jin hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu Thom Haye vì pha phạm lỗi với Arif Aiman. Indonesia vì thế phải chơi với 10 người trong phần còn lại.

Dù vậy, Herdman không muốn tập trung tranh luận về quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân 51 tuổi thậm chí nhìn chiếc thẻ đỏ dưới góc độ tích cực.

"Tấm thẻ đỏ tạo cơ hội để tuyển Indonesia rèn tính đồng đội và học cách cùng nhau chiến đấu vì quốc gia trong thời khắc khó khăn. Nếu nhìn theo khía cạnh tiêu cực, đó là bất lợi. Nhưng ở khía cạnh khác, đây lại là món quà và cũng là thử thách", Herdman nói.

Thom Haye rời sân sau tấm thẻ đỏ ở phút 37 trận Indonesia hòa Malaysia 0-0. Ảnh: Minh Chiến.

Theo HLV Indonesia, những thời điểm khó khăn như trận gặp Malaysia là cần thiết trong quá trình xây dựng một tập thể có khả năng cạnh tranh danh hiệu.

"Trên hành trình phát triển, đội bóng cần những khoảnh khắc như vậy để chứng minh các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và khát khao vô địch", ông nói.

Thủ môn Maarten Paes của Indonesia, người cùng Herdman dự họp báo, cũng cho rằng chưa thể bình luận chi tiết về quyết định của trọng tài khi chưa xem lại tình huống.

"Tôi chưa xem lại băng ghi hình nên không thể nhận xét chi tiết. Nhưng như HLV nói, tuyển Indonesia cần tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát. Tôi rất tự hào về phản ứng và tinh thần chiến đấu của toàn đội sau tình huống đó", Paes nói.

Sau khi Thom Haye bị truất quyền thi đấu, Indonesia lùi thấp đội hình, thu hẹp không gian và ưu tiên sự chắc chắn. Malaysia có lợi thế quân số trong hơn 50 phút nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe thừa nhận chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi đáng kể thế trận.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng chiếc thẻ đỏ của Thom Haye khiến cục diện trận đấu thay đổi và Indonesia chuyển sang phòng ngự lùi sâu. Ảnh: Anh Tiến.

"Chúng tôi bắt đầu trận đấu tốt, thi đấu sắc nét và tạo ra một số cơ hội. Sau đó chiếc thẻ đỏ xuất hiện và tất nhiên điều đó làm thay đổi cục diện trận đấu", ông nói.

Malaysia cầm bóng và gây sức ép nhiều hơn trong hiệp hai, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự số đông, được tổ chức chặt chẽ của Indonesia.

"Đôi khi trong bóng đá, thi đấu với đối thủ chỉ còn 10 người lại khá khó khăn, bởi họ sẽ chơi theo một cách chiến thuật khác, lùi sâu hơn và bọc lót chặt chẽ hơn", ông Tan Cheng Hoe phân tích.

HLV Malaysia cũng dành lời khen cho hàng thủ Indonesia: "Trong hiệp hai, bạn có thể thấy hàng thủ của họ thi đấu rất tốt, kỷ luật, tổ chức tốt và rất khó để chúng tôi xuyên phá tìm kiếm bàn thắng".

Dù không tận dụng được ưu thế hơn người, Tan Cheng Hoe vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

"Với tư cách là HLV, tôi khá hài lòng với kết quả này. Tôi muốn dành lời khen cho các cầu thủ của chúng tôi. Họ đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh tốt trong trận đấu", ông nói.

Sau hai lượt trận, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm. Malaysia tạm đứng đầu bảng A, Indonesia xếp thứ hai, còn Singapore bám sát phía sau với 3 điểm. Bangladesh xếp cuối bảng và đã hết cơ hội đi tiếp.

Ở lượt trận vào cuối ngày 1/10, Indonesia gặp Bangladesh, trong khi Malaysia đối đầu Singapore. Nếu Malaysia hòa hoặc thua, Indonesia sẽ giành vé vào chung kết nếu đánh bại Bangladesh. Trường hợp Indonesia và Malaysia cùng thắng, hai đội tiếp tục bằng điểm và phải xét các tiêu chí phụ do trận đối đầu trực tiếp hòa 0-0, hiệu số bàn thắng sẽ trở thành tiêu chí tiếp theo để phân định thứ hạng.