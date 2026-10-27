Phạt nghiêm để răn đe
Tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống giám sát của Cục CSGT, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện xe khách do ông P.V.T. (1984, trú TP Huế) điều khiển chở hàng hóa trong khoang chở khách và không có phù hiệu vận tải theo quy định.
Ngày 26-10, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT- Công an TP Huế) cho biết, với các vi phạm trên, tài xế P.V.T. bị xử phạt tổng cộng 6,7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe; chủ phương tiện là HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (TP Huế) bị xử phạt 22 triệu đồng về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe. Theo Trạm CSGT Phú Lộc, việc tiếp tục đưa phương tiện vào hoạt động khi đã bị tước hoặc thu hồi phù hiệu vận tải là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-nghiem-de-ran-de-post360043.html