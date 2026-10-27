Phạt nghiêm để răn đe

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện và giấy tờ liên quan đến tài xế P.V.T.

Ngày 26-10, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT- Công an TP Huế) cho biết, với các vi phạm trên, tài xế P.V.T. bị xử phạt tổng cộng 6,7 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe; chủ phương tiện là HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (TP Huế) bị xử phạt 22 triệu đồng về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe. Theo Trạm CSGT Phú Lộc, việc tiếp tục đưa phương tiện vào hoạt động khi đã bị tước hoặc thu hồi phù hiệu vận tải là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định.