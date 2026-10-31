Chưa thông xe nút giao kết nối 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành

Nút giao Tân Hiệp kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thể thông xe, đưa vào khai thác trong tháng 10-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Nút giao Tân Hiệp là nút giao kết nối 2 tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu. Hiện nay, đối với công tác thi công xây dựng, các hạng mục của nút giao Tân Hiệp cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu đưa vào khai thác. Tuy nhiên, phương án tổ chức giao thông để đưa nút giao này vào khai thác vẫn đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện. Theo dự kiến, nút giao Tân Hiệp sẽ được thông xe, đưa vào khai thác trong tháng 11-2026.

Trước đó, vào đầu tháng 10-2026, trong chuyến kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và các dự án giao thông kết nối, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan thống nhất, sớm hoàn thiện các thủ tục đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác trong tháng 10-2026. Từ đó, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để xe ô tô trên 9 chỗ sớm lưu thông trên một phần đoạn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giảm áp lực giao thông lên quốc lộ 51.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chính thức đưa vào khai thác đồng bộ toàn bộ tuyến chính từ tháng 5-2026. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khai thác, chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chính thức đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến từ ngày 1-10.

Khi nút giao Tân Hiệp được thông xe, đưa vào khai thác, các phương tiện có thể lưu thông liên hoàn từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành. Đồng thời, các phương tiện cũng có thể lưu thông liên hoàn từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Tân Hiệp. Từ đó, cho phép các phương tiện là ô tô trên 9 chỗ có thể lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng từ các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Bến Lức - Long Thành về hướng khu vực Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) và ngược lại, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 51.