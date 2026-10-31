CSGT Tp Huế giáo dục pháp luật vun đắp môi trường học đường an toàn, lành mạnh

Lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tư, an toàn giao thông, phòng chống tác hại ma tuý

Thông qua chương trình tuyên truyền thiết thực tại Trường THCS Lê Đức Anh, lực lượng Công an Tp. Huế đã góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho 897 học sinh, giáo viên; chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy và bạo lực.

Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi học sinh, vừa qua, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT, Công an Tp. Huế) đã phối hợp với Công an xã Chân Mây – Lăng Cô và Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Đức Anh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho 897 học sinh, giáo viên nhà trường.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, giúp các em chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao kỹ năng ứng xử và hình thành ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức mỗi học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và chủ động phòng tránh tai nạn.

Cán bộ Công an đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về an toàn giao thông

Những nội dung gần gũi với đời sống hằng ngày giúp học sinh hiểu rằng, chấp hành pháp luật giao thông không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Mỗi hành động đúng khi tham gia giao thông sẽ góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, trách nhiệm.

Phòng, chống ma túy và bạo lực học đường từ sớm

Bên cạnh nội dung an toàn giao thông, chương trình chú trọng trang bị kiến thức nhận diện tác hại của ma túy, nâng cao cảnh giác trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Học sinh cũng được nâng cao nhận thức về hậu quả của bạo lực học đường, từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết, ứng xử văn minh, biết tôn trọng thầy cô và bạn bè.

Hoạt động thiết thực nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, gần gũi và thiết thực, chương trình góp phần giúp học sinh nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, chủ động tránh xa tệ nạn xã hội, không cổ súy hoặc tham gia các hành vi bạo lực. Một môi trường học đường an toàn không chỉ được tạo dựng bằng nội quy, quy định mà còn bắt nguồn từ ý thức, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên.

Trong thời gian tới, Trạm CSGT Phú Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

Xây dựng môi trường học đường không ma túy, không bạo lực, an toàn và lành mạnh là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, đạo đức, ý thức pháp luật và trách nhiệm cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững./.