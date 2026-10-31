Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực

Để pháp luật đi vào đời sống

Một buổi tuyên truyền pháp luật tại nhà văn hóa thôn Ngọc Phái, xã Chợ Đồn không bắt đầu bằng những điều luật khô khan mà bằng các tiểu phẩm do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn. Những tình huống về giao thông, rượu, bia và nghĩa vụ quân sự được tái hiện sinh động, gần gũi. Các quy định vì thế dễ hiểu, dễ nhớ. Đây là cách để mỗi người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong cộng đồng.

Ông Long Văn Tôn, người dân thôn Ngọc Phái, chia sẻ: “Nghe bộ đội tuyên truyền dễ hiểu, có ví dụ cụ thể nên nhớ lâu. Sau buổi tuyên truyền, con cháu trong gia đình cũng ý thức hơn khi tham gia giao thông, không còn uống rượu, bia rồi lái xe như trước”.

Thực hiện Đề án 1371 về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp từng địa bàn. Từ năm 2021 đến nay, đơn vị phối hợp tổ chức 78 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 50.000 lượt người tham gia.

Lãnh đạo xã Thần Sa trao giấy khen tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 (Quân khu 1) có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1371.

Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Đất đai. Tại nơi có nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đơn vị chú trọng tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; ở địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tập trung phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Bộ CHQS tỉnh còn đẩy mạnh sân khấu hóa, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật lưu động, lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Những cách làm này giúp quy định pháp luật trở nên gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán.

Gắn tuyên truyền pháp luật với công tác dân vận

Một cách làm thiết thực để đưa Đề án 1371 vào cuộc sống là gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Tại xã Thần Sa, trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giai đoạn 1 năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601 (Quân khu 1) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, hỗ trợ nhân dân lao động sản xuất, tu sửa cơ sở vật chất trường học và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Những phần việc góp phần cải thiện đời sống.

Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Đề án 1371, Đề án 57 giai đoạn 1 năm 2026, lãnh đạo xã Thần Sa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 601. Các hoạt động không chỉ giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật mà còn củng cố tình đoàn kết quân dân, lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. UBND xã đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để nâng cao hiệu quả Đề án 1371, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có năng lực, trách nhiệm. Công tác tập huấn, bồi dưỡng được quan tâm, nhất là đối với cán bộ chính trị trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh: “Thực hiện Đề án 1371 không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm và tình cảm của bộ đội đối với nhân dân. Chúng tôi xác định mỗi buổi tuyên truyền phải thực sự thiết thực, dễ hiểu để người dân nghe, nhớ và tự giác thực hiện”.

Theo Đại tá Trần Viết Năng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng sát địa bàn, sát đối tượng; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương. Trong đó, coi trọng việc gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác dân vận, các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thực tiễn triển khai Đề án 1371 ở Thái Nguyên cho thấy, hiệu quả không chỉ đo bằng số buổi tuyên truyền hay số lượt người tham gia mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Từ buổi tuyên truyền ở nhà văn hóa thôn đến những ngày hành quân giúp dân, mỗi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đều góp phần đưa pháp luật đến gần đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.