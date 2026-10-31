Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, nắm tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn phường Chiềng Sinh và Chiềng Cơi

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang thành phố Sơn La tại phường Chiềng Sinh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang thành phố Sơn La.

Dự án Công viên nghĩa trang thành phố Sơn La có tổng diện tích hơn 164 ha, do Công ty CP Đầu tư Phúc Lạc Viên Sơn La làm chủ đầu tư. Dự án hướng tới xây dựng công viên nghĩa trang đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu mai táng, hỏa táng và lưu giữ tro cốt của người dân trong khu vực, góp phần giảm tải cho các nghĩa trang hiện có trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu hỏa táng.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng nhà hành lễ.

Dự án được khởi công ngày 12/1/2026. Sau 10 tháng triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, với diện tích 24,05 ha, đã hoàn thành; tổng kinh phí giải ngân trên 66 tỷ đồng. Đến nay, diện tích phát quang, vệ sinh mặt bằng đạt khoảng 90.000 m²; khối lượng đào, đắp đất đá san nền đạt khoảng 90% kế hoạch. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện móng đường bằng cấp phối đá dăm, bó vỉa, lát đá vỉa hè trên các tuyến đường; đồng thời, đã hoàn thành lắp đặt 2 lò hỏa táng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với phường Chiềng Sinh và chủ đầu tư thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang thành phố Sơn La.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà các đơn vị thi công Dự án Công viên nghĩa trang thành phố Sơn La.

Các hạng mục công trình chính gồm nhà điều hành, nhà tang lễ - khu hỏa táng, nhà hành lễ và nhà đốt vàng mã đã đạt khoảng 90% khối lượng thi công. Các công trình phụ trợ như bể xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điều hòa và trạm cấp khí đạt từ 70% đến 85% khối lượng thi công. Song song với quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cử 4 đoàn cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu về quản lý, vận hành dịch vụ tang lễ tại các tỉnh, thành phố, chuẩn bị các điều kiện để đưa dự án vào khai thác, vận hành từ ngày 9/12/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nắm tình hình triển khai Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, phường Chiềng Cơi.

Đối với Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, trên địa bàn phường Chiềng Cơi, tuyến đường có chiều dài 0,75 km, nền đường rộng 25 m, quy mô 4 làn xe hỗn hợp, tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, do UBND phường Chiềng Cơi làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 72 hộ dân, trên diện tích 2,73 ha. Khối lượng thi công toàn tuyến đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, giá trị giải ngân gần 130 tỷ đồng. Các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước và lát đá vỉa hè tại một số đoạn; đang tiếp tục phá đá, nổ mìn bổ sung mái ta luy, thi công lớp cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Đoàn công tác kiểm tra thực hiện Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh.

Liên quan đến ảnh hưởng của hoạt động nổ mìn phá đá đối với 147 hộ dân sinh sống sát chân núi, nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, địa phương đã chi trả kinh phí hỗ trợ 81 hộ tự sửa chữa nhà ở; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn giám định lại mức độ ảnh hưởng đối với 66 hộ còn lại theo kiến nghị của người dân.

Lãnh đạo phường Chiềng Cơi báo cáo tiến độ triển khai Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã nghe báo cáo về tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tình hình huy động nhân lực, cung ứng vật tư và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai, khắc phục khó khăn, duy trì tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với Dự án Công viên nghĩa trang thành phố Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, đây là dự án đầu tư ngoài ngân sách có ý nghĩa xã hội thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời khẳng định hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí yêu cầu phường Chiềng Sinh, nhà đầu tư và các nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục, đưa giai đoạn 1 của dự án vào vận hành trong tháng 12/2026. Cùng với đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn, bảo đảm dự án vận hành đồng bộ ngay sau khi hoàn thành.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà các đơn vị thi công Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh.

Đối với Dự án Tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, bám sát tiến độ chi tiết, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án, bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2026. Cấp ủy, chính quyền phường Chiềng Cơi và chủ đầu tư cần quan tâm giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị chính đáng của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công; đồng thời, rà soát, tính toán phương án xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ sạt lở, đá lăn tại khu vực mái ta luy dương có độ dốc cao, bảo đảm an toàn cho nhân dân.