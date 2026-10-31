Phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 31/10, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh trong ngày 31/10.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 625 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 31/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Riêng trong ngày 31/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 31/10/2026, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 02 đợt, với kết quả cụ thể như sau:

Đợt 1: Đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Lũy kế ngày thực hiện Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/2026), đã phát hiện, tìm kiếm và quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ (có 26 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.