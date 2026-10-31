Cận cảnh dự án cầu hơn 2.000 tỷ đồng nối Bắc Ninh - Hải Phòng vừa hợp long

Những ngày cuối tháng 10, các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của gói thầu xây dựng cầu Kênh Vàng, nằm trong dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng.

“Riêng gói thầu thi công cầu Kênh Vàng, nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam đang huy động hơn 70 công nhân, thiết bị máy móc thi công phần việc còn lại”, ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu cho biết.

Ông Trần Đức Tài, cán bộ Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 (chủ đầu tư dự án) thông tin, đến nay, cầu Kênh Vàng thi công được gần 90% khối lượng.

“Cuối tháng 8 vừa qua, phần cầu chính được hợp long, cầu dẫn đã hoàn thành toàn bộ dầm SuperT. Ngoài ra, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần tường chắn sau mố M1, hoàn thành thi công cọc D500 sau mố M2", ông Tài nói.

Ông Trần Đức Tài cho biết, hiện nay, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương triển khai thi công các hạng mục như dải phân cách, gờ lan can, bản liên tục nhiệt ở nhịp cầu chính và nhịp dẫn.

“Dự kiến ngày 15/11, chúng tôi sẽ đổ mẻ bê tông nhựa đầu tiên trên mặt cầu để làm cơ sở phấn đấu cuối năm 2026 hoàn thành 100% khối lượng thi công cầu Kênh Vàng”, ông Tài thông tin.

Ngoài gói thầu cầu Kênh Vàng, các nhà thầu còn lại đang triển khai thi công đường dẫn hai đầu cầu.

“Đường dẫn hai đầu cầu Kênh Vàng dài hơn 12km đã thông tuyến, đến nay, nhà thầu đã thảm bê tông nhựa C19 gần 2km, một số đoạn đang trong giai đoạn xử lý nền đất yếu”, ông Tài cho hay.

Dự kiến, dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 6/2027.

Dự án xây dựng gồm cầu Kênh Vàng dài 740m, rộng 23,5m, được thiết kế quy mô vĩnh cửu, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực bắc qua sông Thái Bình. Phần đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài hơn 12km, mặt đường rộng 15m. Tổng kinh phí đầu tư của dự án là hơn 2.180 tỷ đồng.

Cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu khi hoàn thành sẽ giúp hàng hóa từ các khu công nghiệp Bắc Ninh có thêm hướng kết nối thuận lợi đến hệ thống cảng biển Hải Phòng, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics. Đối với Hải Phòng, công trình mở thêm trục kết nối phía Tây Bắc, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào công nghiệp, thương mại và dịch vụ.