Xử phạt chủ xe tải không đăng ký kinh doanh vận tải vẫn chở hàng hóa có thu tiền

Ngày 31-10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa xử lý một trường hợp phương tiện ô tô tải không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở hàng hóa có thu tiền.

Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản, xử phạt ông T.T.H theo quy định.

Theo đó, chiều 29-10, tại Km1572 Quốc lộ 1, thuộc xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 79A-639.xx đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Qua kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển đá và có hóa đơn hàng hóa kèm theo. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe T.T.H (sinh năm 1980, trú xã Thuận Nam) thừa nhận mình là chủ phương tiện, không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở hàng hóa có thu tiền. Tuy đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần, song do chưa có điều kiện đưa phương tiện đi đăng ký kinh doanh vận tải nên vẫn tiếp tục hoạt động.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T.T.H về hành vi “điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng hóa trên xe có thu tiền”, quy định tại điểm e khoản 13 Điều 32 Nghị định số 168/2024, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 238/2026 của Chính phủ. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe hạng C của người vi phạm để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.