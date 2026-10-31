Màn nhảy múa đều tăm tắp lập kỷ lục thế giới của 110 robot hình người Trung Quốc

Một nhóm gồm 110 robot hình người do công ty công nghệ Trung Quốc AGIBOT phát triển vừa xác lập kỷ lục Guinness thế giới với màn trình diễn nhảy múa đồng bộ.

Trước đó, vào tháng 8, AGIBOT từng giành tổng cộng 46 huy chương, trong đó có 18 huy chương vàng, tại Đại hội Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai. Các robot của công ty tham gia nhiều nội dung như điền kinh, thao tác vật thể, dịch vụ khách sạn và ứng phó khẩn cấp.

Theo truyền thông địa phương, màn trình diễn lập kỷ lục diễn ra ngày 24/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hoàng Hà, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

110 robot tham gia đều thuộc dòng Expedition A3, có kích thước tương đương người thật. Trong chương trình, các robot thực hiện nhiều động tác vũ đạo theo đội hình, bao gồm nhảy, di chuyển và liên tục thay đổi vị trí mà vẫn duy trì sự đồng bộ.

Đáng chú ý, nhóm robot còn tạo thành những đội hình chuyển động dạng làn sóng và sắp xếp thành nhiều hình dạng khác nhau, trong đó có con số 2026. Các chuyển động được phối hợp chặt chẽ để bảo đảm toàn bộ đội hình chuyển đổi nhịp nhàng giữa các phân đoạn biểu diễn.

Đại diện Guinness World Records đã có mặt tại sự kiện để xác nhận số lượng robot tham gia và trao chứng nhận chính thức. Hạng mục được xác lập là màn trình diễn nhảy múa đồng thời của nhiều robot hình người nhất.

Theo AGIBOT, cả 110 robot đều là sản phẩm tiêu chuẩn được sản xuất thương mại, không phải những cỗ máy được chế tạo hoặc tùy chỉnh riêng cho sự kiện. Tuy nhiên, khả năng nhảy múa đồng bộ trong môi trường được kiểm soát chưa đồng nghĩa với việc robot có thể thực hiện đáng tin cậy những nhiệm vụ phức tạp trong nhà máy hoặc các điều kiện thực tế khác. Dù vậy, màn trình diễn vẫn cho thấy tiềm năng của các hệ thống điều phối tập trung khi quản lý đồng thời nhiều nền tảng robot.

Để thực hiện màn trình diễn, AGIBOT sử dụng nền tảng LinkBots do công ty phát triển. Hệ thống được thiết kế nhằm điều phối nhiều robot thông qua cơ chế lập lịch theo bầy đàn và kiểm soát cụm.

LinkBots kết hợp mạng truyền thông, công nghệ định vị và phần mềm điều khiển để quản lý chuyển động của nhiều robot cùng lúc. Đáng chú ý, nền tảng tích hợp công nghệ định vị băng tần siêu rộng (UWB), cho phép theo dõi vị trí tương đối của robot với độ chính xác ở mức centimet.

Khả năng định vị này đóng vai trò quan trọng khi các robot di chuyển gần nhau hoặc liên tục thay đổi đội hình. Thông tin vị trí chính xác giúp hệ thống duy trì khoảng cách giữa các máy, tổ chức quá trình chuyển đội hình và hạn chế nguy cơ va chạm trong những chuỗi chuyển động phức tạp.

Bên cạnh đó, LinkBots hỗ trợ lập lịch và phân công chuyển động đồng bộ, cho phép từng robot thực hiện nhiệm vụ được giao trong một kịch bản chung. Thay vì yêu cầu người vận hành điều khiển riêng lẻ từng thiết bị, hệ thống có thể quản lý hoạt động của toàn bộ nhóm thông qua cơ chế điều phối tập trung và dữ liệu trạng thái của từng robot.

Về kết nối, nền tảng sử dụng mạng 5G và Wi-Fi để duy trì liên lạc giữa các robot với hệ thống điều khiển. Những kết nối này đóng vai trò truyền tải lệnh vận hành và dữ liệu phối hợp trong toàn bộ đội hình.

Theo thông tin do AGIBOT công bố, LinkBots còn có khả năng điều chỉnh đội hình và lập kế hoạch di chuyển để tránh chướng ngại vật. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật được công bố hiện chưa đủ để đánh giá đầy đủ cách thức triển khai những chức năng này cũng như mức độ thử nghiệm trong môi trường thực tế ngoài các màn trình diễn có kiểm soát.

Màn trình diễn tại Trung Quốc cho thấy AGIBOT đang từng bước chứng minh khả năng điều phối số lượng lớn robot hình người được sản xuất thương mại. Đây cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống điều khiển theo bầy đàn trong việc quản lý nhiều robot cùng thực hiện một nhiệm vụ.

(Theo Interesting Engineering)