Nữ Chủ tịch 27 tuổi mới nhậm chức ba tháng, doanh nghiệp báo lãi ngay 900 tỷ đồng

Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt gần 2.620 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp đóng góp lớn nhất với 1.076 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng doanh thu. Theo sau là hoạt động bán điện (562 tỷ đồng) và bán tinh quặng (376 tỷ đồng). Ngoài ra, PC1 thu về 163 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản tại dự án Tháp Vàng.

Dù doanh thu sụt giảm, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn đã giúp lợi nhuận gộp tăng 6%, lên 723 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty thu về gần 95 tỷ đồng từ hoạt động thanh lý các khoản đầu tư và chênh lệch tỷ giá. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 210 tỷ đồng và 110 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, PC1 báo lãi sau thuế quý III đạt 416 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 893 tỷ đồng, tăng 26% và tương đương 85% kế hoạch cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PC1 đạt gần 24.000 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng đạt 5.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng tài sản.

Hàng tồn kho ở mức hơn 1.420 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn 470 tỷ đồng, lên 1.620 tỷ đồng. Một số dự án có giá trị đầu tư lớn gồm Thủy điện Bảo Lạc A (820 tỷ đồng) và Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 2 (442 tỷ đồng).

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của PC1 còn 14.400 tỷ đồng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 60% tổng nguồn vốn. Dư nợ vay và trái phiếu phát hành ở mức hơn 10.800 tỷ đồng, giảm gần 900 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên hơn 9.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PC1 hiện còn hơn 2.200 tỷ đồng.

Trước đó tháng 7/2026, tập đoàn PC1 (mã cổ phiếu: PC1) đã bầu bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn. Bà được giới thiệu tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trong giai đoạn 2021-2024, bà làm chuyên viên cấp cao tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG; giai đoạn 2024-2025, bà đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại Chứng khoán Vietcap.

Bà gia nhập Tập đoàn PC1 từ tháng 4/2026 với vai trò chuyên viên tài chính. Sau một tháng, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của tập đoàn. Đến ngày 24/7, bà Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tập đoàn PC1 tiền thân là Công ty Xây lắp Mỏ và Đường dây, được thành lập năm 1963. Năm 1988, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 1 (PCC1) trực thuộc Bộ Năng lượng và chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần sau quá trình cổ phần hóa năm 2005.

PC1 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam, chuyên thi công các công trình truyền tải điện quốc gia. Doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án trọng điểm như đường dây 500kV mạch 3, đồng thời là tổng thầu EPC của nhiều dự án đường dây và trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV trên cả nước.

Bên cạnh mảng xây lắp điện, doanh nghiệp đầu tư năng lượng với 7 nhà máy thủy điện đang vận hành, tổng công suất 170MW, tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng mở rộng sang năng lượng tái tạo với các dự án điện gió và điện mặt trời. Hiện PC1 đầu tư 3 dự án điện gió tại Quảng Trị gồm Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên, mỗi dự án có công suất 48MW.

Ngoài năng lượng, PC1 còn hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản thông qua Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, chủ đầu tư dự án khai thác niken - đồng tại Cao Bằng với tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đầu tư, phát triển bất động sản nhà ở và khu công nghiệp và thiết kế, chế tạo cột thép và thiết bị cho ngành điện...