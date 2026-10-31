Vui tươi Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Đông Hải

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đến dự.

Lãnh đạo tỉnh, xã cùng đông đảo người dân ấp Hiệp Điền, xã Đông Hải, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Tại ngày hội, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 và đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Dương Quốc Lâm, Trưởng ấp Hiệp Điền, báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026.

Ấp Hiệp Điền có 404 hộ dân, còn 2 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo. Trong năm, ấp vận động hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, tổng trị giá 560 triệu đồng.

Toàn ấp có 394 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 97,52%. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tiếp tục được duy trì.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao bằng khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Điền.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều ghi nhận, biểu dương những kết quả ấp đạt được; đồng thời đề nghị xã Đông Hải và Ban nhân dân ấp tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2026-2031 và đẩy mạnh vận động người dân tham gia chuyển đổi số. Uỷ ban MTTQ xã cần tổ chức tốt ngày hội tại các khu dân cư còn lại theo kế hoạch.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Hiệp Điền và tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho hộ nghèo. Lãnh đạo xã trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu và tặng quà cho hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều trao quà cho các hộ nghèo tại ấp Hiệp Điền.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Hải, trao quà cho các hộ nghèo.

Chủ tịch UBND xã Đông Hải Võ Văn Bửu

trao giấy khen cho các hộ dân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Trước đó, người dân tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt đập heo đất, chuyền nước vào chai, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Đông Hải Võ Văn Bửu

trao thưởng các đội đạt giải trò chơi dân gian trong ngày hội.

Ngày hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự đồng lòng trong Nhân dân góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, đời sống ngày càng nâng cao./.