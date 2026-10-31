Giảm 30% thuế năm 2026-2027: Hướng dẫn cá nhân, doanh nghiệp kê khai

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.

Cá nhân kinh doanh doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế

Theo Điều 2 Nghị định, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền đại diện hộ kinh doanh, được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp nếu doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm áp dụng đối với toàn bộ số thuế TNCN phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Doanh thu năm làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế thực hiện theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP.

Về thủ tục, cá nhân kinh doanh dự kiến doanh thu năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng được kê khai giảm thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định và nộp cùng hồ sơ khai thuế theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay hoặc nộp thay thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh, nếu đáp ứng điều kiện về doanh thu thuộc phạm vi khấu trừ, khai thay, nộp thay thì được giảm 30% số thuế tương ứng. Việc kê khai thực hiện theo Mẫu số 02, nộp cùng tờ khai thuế theo quy định.

Trường hợp tổng doanh thu thực tế từ toàn bộ hoạt động kinh doanh trong năm vượt 10 tỷ đồng, cá nhân sẽ không còn thuộc diện được giảm thuế và phải nộp bổ sung toàn bộ số thuế đã được giảm trước đó.

Trong trường hợp này, cá nhân phải kê khai điều chỉnh theo Mẫu số 03, nộp cùng hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu lũy kế từ đầu năm vượt ngưỡng 10 tỷ đồng.

Khoản thuế phải nộp bổ sung do không còn đáp ứng điều kiện giảm thuế sẽ không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Đối với cá nhân đã kê khai thuế nhưng chưa áp dụng chính sách giảm thuế, Nghị định cho phép khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ hoặc xác định số thuế được giảm khi quyết toán thuế năm. Nếu phát sinh số thuế nộp thừa, cá nhân được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp việc khai bổ sung hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm thay đổi số thuế phải nộp, số thuế được giảm cũng được điều chỉnh tương ứng. Nếu số thuế phải nộp tăng thêm, phần tăng thêm vẫn được giảm 30% khi cá nhân tiếp tục đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Doanh nghiệp được giảm thêm 30% thuế sau khi trừ ưu đãi

Đối với doanh nghiệp, Điều 3 Nghị định quy định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực, nếu tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỷ đồng.

Theo quy định, mức giảm 30% được tính trên số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp có kỳ tính thuế theo năm, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế theo Luật Thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội, mức giảm 30% được tính trên số thuế còn phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi.

Về điều kiện doanh thu, Nghị định xác định tổng doanh thu hàng năm bao gồm doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế vẫn có thể được giảm thêm 30% trên số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp nếu đáp ứng điều kiện. Ảnh: Nam Khánh.

Đối với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu làm căn cứ xét giảm thuế phải bao gồm cả doanh thu của các đơn vị này được thể hiện trên báo cáo tài chính tổng hợp năm.

Riêng doanh nghiệp hình thành sau chia, tách, tổng doanh thu được xác định bằng doanh thu cộng gộp của tất cả doanh nghiệp hình thành từ quá trình chia, tách doanh nghiệp ban đầu trong kỳ tính thuế tương ứng.

Về kê khai, doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp thuế TNDN hàng quý.

Tuy nhiên, nếu doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt 10 tỷ đồng, doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ số thuế còn thiếu. Việc xử lý tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP.

Tương tự cá nhân kinh doanh, trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ hoặc có kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán làm tăng số thuế phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu tiếp tục đáp ứng điều kiện. Ngược lại, nếu số thuế phải nộp giảm, doanh nghiệp phải điều chỉnh số thuế được giảm và xử lý khoản nộp thừa theo quy định.