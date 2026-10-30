Gia đình người Cameroon tham chiến cho Nga tại Ukraine kêu gọi đưa người thân về nước

Ngày 28/10, tổ chức này đã phát động cuộc biểu tình ôn hòa tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Yaoundé, Cameroon, nhằm phản đối các đường dây tuyển mộ công dân nước này để tham chiến trong quân đội Nga.

“Cuộc biểu tình nhằm thu hút sự chú ý của hai quốc gia hữu nghị là Nga và Cameroon, đồng thời kêu gọi hai bên nỗ lực hết sức để triệt phá mạng lưới tuyển mộ bí mật đang tiếp tục đưa những người con của Cameroon ra nước ngoài”, ông Paul Sylvain Yede, một trong những nhà đồng sáng lập tổ chức, cho biết.

Cuộc tuần hành hoà bình do tổ chức “Đưa con trai và anh em chúng tôi trở về” tổ chức. Ảnh: The Star/Timon Otieno

Theo báo cáo của tổ chức “All Eyes on Wagner”, ít nhất 1.417 công dân châu Phi đã được tuyển mộ vào quân đội Nga, trong đó hơn 300 người được cho là đã thiệt mạng.

Bị thu hút bởi những lời hứa hẹn về cơ hội việc làm tại Nga, nhiều thanh niên Cameroon đã lên đường với hy vọng tìm được công việc ổn định. Tuy nhiên, thay vì được làm việc như đã cam kết, họ lại bị đưa ra tiền tuyến tại Ukraine, nơi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn từ tháng 2/2022.

Bà Catherine Djock đã mòn mỏi chờ đợi tin tức về chồng suốt gần một năm qua, kể từ khi ông sang Nga để nhận công việc mà ông tin là làm trong bếp.

“Suốt 9 tháng qua, tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về tình trạng của chồng mình, không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Tôi không thể chấp nhận rằng anh ấy đã qua đời khi chưa tận mắt nhìn thấy thi thể. Vì vậy, tôi vẫn tin rằng chồng mình còn sống”, bà Djock chia sẻ.

“Nếu anh ấy còn sống, tôi mong phía Nga đưa chồng tôi trở về. Ban đầu, anh ấy được hứa hẹn sẽ làm đầu bếp, nhưng khi đặt chân đến Nga, anh ấy lại bị đưa ra tiền tuyến. Tôi muốn biết sự thật về số phận của chồng mình. Đó là lý do tôi có mặt tại cuộc tuần hành hôm nay”, bà nói thêm.

Cùng chung nỗi đau, ông Ngong San Djombi, cha của một nạn nhân, nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đã mất đi một người con, cũng là con út trong số 5 người con của tôi. Tôi yêu cầu đưa con trai tôi trở về, bất kể tình trạng của cháu ra sao, ngay cả khi cháu bị thương tật. Tôi không thể chấp nhận việc người ta nói con tôi đã chết khi tôi chưa được nhìn thấy thi thể. Tôi đã từ chối tổ chức tang lễ và chỉ biết cầu nguyện.