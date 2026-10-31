Đề xuất mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang lên thành cao tốc 8 làn xe

Tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang được nghiên cứu mở rộng quy mô từ 4 lên 8 làn xe. (Ảnh: Vietnam+)

Ban Quản lý dự án 2 vừa gửi văn bản báo cáo Bộ Xây dựng kết quả hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến Hà Nội-Bắc Giang (thuộc đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông), quy mô 8 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Lưu lượng dự báo năm 2030 đạt 43.418-84.656 xe/ngày đêm, năm 2050 đạt 73.193-117.214 xe/ngày đêm, tương ứng nhu cầu khoảng 8 làn xe trên cả 3 đoạn tuyến.

Vì vậy, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 nhấn mạnh việc sớm mở rộng tuyến lên 8 làn xe được nhìn nhận là cần thiết.

Theo đó, dự án được nghiên cứu đầu tư trên tổng chiều dài gần 39km, đi qua 6 phường, 2 xã thuộc thành phố Bắc Ninh và xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Dự án có điểm đầu tại Km113+985 (nút giao Quốc lộ 31, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh). Điểm cuối tại Km152+450 (tiếp giáp nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội).

Đoạn từ nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới đến đầu cầu Phù Đổng (Km152+450-Km159+100, bao gồm 1,45km thuộc nút giao Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới đã đầu tư quy mô 8 làn xe; khoảng hơn 5km còn lại, Bộ Xây dựng đã đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu đầu tư).

Trên tuyến chính gồm 8 làn xe cao tốc, bề rộng nền đường 42m, bề rộng mặt đường 37,5m; mở rộng 4 cầu (Minh Khai, Xương Giang, Như Nguyệt, Nội Duệ) đạt bề rộng cầu 42m.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 10.700 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay ngân hàng).

Dự án được nghiên cứu áp dụng loại hợp đồng BOT, không sử dụng vốn Nhà nước; nhà đầu tư thu xếp 100% vốn (vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay thương mại 85%). Thu phí kín bằng hình thức điện tử không dừng, mức phí cơ sở năm 2030 là 2.100 đồng/xe tiêu chuẩn.km, điều chỉnh 3 năm/lần.

Đối với đường song hành, tư vấn đã tính toán đầy đủ phương án đầu tư bổ sung khoảng hơn 20km đường song hành tại các đoạn chưa có đường gom gồm: đoạn Quốc lộ 31-cầu Như Nguyệt dài gần 2km. Đoạn cầu Như Nguyệt-nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới dài gần 19km, quy mô đường đô thị cấp khu vực/chính khu vực, bề rộng nền đường từ 16,5-27m.

Ban Quản lý dự án 2 cũng tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư đường song hành khoảng gần 5.200 tỷ đồng, đề xuất tách riêng khỏi tổng mức đầu tư dự án PPP, địa phương đầu tư bằng vốn đầu tư công đồng bộ với giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án./.