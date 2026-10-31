Quân khu 5 diễn tập làm chủ tình huống, sẵn sàng chiến đấu
Trong điều kiện tác chiến ngày càng phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với bộ đội không chỉ là thuần thục kỹ, chiến thuật mà còn phải nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí linh hoạt các tình huống. Cuộc diễn tập bắn đạn thật của Sư đoàn 2, Quân khu 5 là dịp kiểm tra trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, qua đó nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/quan-khu-5-dien-tap-lam-chu-tinh-huong-san-sang-chien-dau-64782