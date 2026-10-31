Yêu chàng trai Trung Quốc, cô gái Bắc Ninh hoảng sợ khi về ra mắt lúc 3h sáng

Đòi chia tay ngay sau lần ra mắt

Cuối năm 2025, Vũ Thị Hường (26 tuổi, quê xã Lục Ngạn, TP Bắc Ninh ) cùng chồng là anh Liu Xing Long (31 tuổi) quyết định rời thành phố, trở về quê chồng ở Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sinh sống.

Trước khi có cuộc sống bình yên như hiện tại, nàng dâu Việt từng trải qua nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường sống khác biệt.

Năm 2020, một người bạn cùng lớp tiếng Trung của Hường kết hôn với anh trai của Xing Long, cặp đôi nhờ đó có duyên trò chuyện cùng nhau.

Hường đến với chàng trai Trung Quốc vì cảm động trước sự tận tình, chu đáo của anh

Sau 3 tháng nói chuyện qua video, chàng trai Trung Quốc ngỏ lời yêu nhưng Hường chưa đồng ý. Cô chỉ “nửa đùa nửa thật” nói: “Nếu anh sang Việt Nam xin phép gia đình cho hai đứa tìm hiểu thì em mới đồng ý”.

Không ngờ, Xing Long đến thật và còn ở lại 1 tháng. Tính cách hiền lành, chân thành của anh được gia đình cô quý mến. Hường giữ lời hứa đồng ý hẹn hò với anh chàng.

Cả hai yêu xa gần 1 năm. Năm 2021, khi bệnh tình của mẹ Hường trở nặng, Xing Long một lần nữa sang Việt Nam, cùng cô chăm sóc mẹ chu đáo những ngày cuối đời.

Sự quan tâm và đồng hành của anh khiến Hường thêm tin tưởng vào mối quan hệ này.

Đến tháng 10/2021, cô lần đầu sang Trung Quốc ra mắt gia đình bạn trai. Chuyến đi ấy đến giờ cô vẫn nhớ như in.

“Tôi đặt chân đến ngôi làng của anh vào lúc 3h sáng, trời tối đen, xung quanh toàn cây cối, đồng ruộng, chẳng thấy nhà cửa đâu.

Tôi hoảng sợ, thầm ngh: ‘Chuyến này hỏng rồi. Liệu mình có bị lừa không?”, Hường nhớ lại.

Hường bên gia đình chồng trong ngày cưới

Chỉ khi nhìn thấy căn nhà sáng đèn và hình ảnh bố mẹ bạn trai đứng đợi trước cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hường ăn uống, tắm rửa và được ngủ trên chiếc giường đệm mẹ bạn trai trải sẵn.

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo lại là thử thách lớn. Cô vốn quen sống gọn gàng nên bất ngờ khi thấy nhà cửa, bếp núc của nhà bạn trai khá bừa bộn.

Hường cùng bạn trai dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ nhưng chỉ được đôi ngày, căn nhà lại trở về như cũ.

“Ngay cả thói quen ăn uống cũng có nhiều khác biệt. Mọi thứ đều rất lộn xộn, khác hẳn với nếp sống của tôi ở Việt Nam. Dịp đó, tôi chỉ ở lại chơi 1 tuần rồi về nước và quyết định nói chia tay”, Hường kể.

Dẫu vậy, Xing Long vẫn giữ thói quen gọi điện hỏi han, khiến cô mủi lòng.

Bố mẹ Hường đều đã qua đời, cuộc sống một mình đôi khi khiến Hường thấy trống trải. Khi Xing Long ngỏ lời chuyện đám cưới và đón cô sang Trung Quốc sống chung, cùng với sự quan tâm đặc biệt của gia đình anh, Hường đã đồng ý.

Làm dâu ở vùng nông thôn Trung Quốc

Năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới rồi chuyển đến Hàng Châu làm việc. Đầu năm 2025, cả hai quyết định về quê sống để có thời gian chăm sóc bố mẹ.

Vợ chồng Hường sống trong căn nhà 2 tầng của bố mẹ nhưng sinh hoạt riêng rẽ trên khu vực tầng 2 trước đó đã được sửa sang lại. Bố mẹ chồng cô sống tại tầng 1.

Nàng dâu Việt nấu cơm thiết đãi nhà chồng nhân dịp Trung thu. Nguồn: Mẹ chồng China

Trở thành nàng dâu ở vùng nông thôn, điều khiến Hường bỡ ngỡ đầu tiên là ngôn ngữ. Dù biết tiếng phổ thông nhưng cô vẫn không thể giao tiếp với bố mẹ chồng thuận lợi do họ nói tiếng địa phương.

Thời gian đầu, cô phải nhờ chồng phiên dịch giúp, sau này quen rồi mới giao tiếp suôn sẻ hơn.

Thói quen sinh hoạt và ăn uống cũng là một thử thách lớn. Trong khi Hường quen ăn cơm, gia đình chồng cô lại chủ yếu ăn màn thầu và mì tươi.

Nếp sinh hoạt của mọi người cũng khác với thói quen cô được dạy từ nhỏ. Ban đầu, Hường thường chủ động dọn dẹp bếp núc, nhà cửa, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.

Tuy nhiên, việc thay đổi vị trí đồ dùng khiến mẹ chồng cô không quen, đôi lúc tỏ ra khó chịu. Hiểu điều đó, Hường hạn chế can thiệp vào khu bếp của mẹ, tập trung chăm chút không gian sinh hoạt riêng.

Khoảnh khắc vui vẻ của nàng dâu Việt ở nhà chồng

Hường cùng nhà chồng trong dịp cùng nhau đi chơi

Bên cạnh đó, cô cũng thông qua chồng khuyên nhủ mọi người sinh hoạt gọn gàng hơn để cuộc sống chung được ổn thỏa.

“Tôi cảm nhận rõ, mọi người dần thay đổi theo thời gian. Nhà chồng tôi từ chủ yếu ăn màn thầu giờ đã ăn cơm xen kẽ. Mẹ chồng tôi chủ động quét dọn nhà cửa, chồng tôi cũng vui vẻ làm việc nhà”, Hường chia sẻ.

Đặc biệt, Hường mang theo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thể hiện văn hóa “uống nước nhớ nguồn” của mình đến gia đình chồng.

Từ chỗ ít chú trọng việc này, mẹ chồng cô dần thờ cúng gia tiên cẩn thận hơn.

Dù khác biệt trong nếp sống nhưng Hường luôn quý trọng tình cảm nhà chồng dành cho mình.

Bố mẹ chồng cô không giàu có nhưng không tiếc con dâu điều gì. Mỗi dịp sinh nhật, cô đều nhận được những món quà giá trị từ bố mẹ chồng, đôi khi bằng cả số tiền họ kiếm được trong 1 tuần, 1 tháng.

Nàng dâu cảm động trước tình cảm chân thật của mẹ chồng

Mẹ chồng cô là người thẳng tính, có gì nói nấy nhưng luôn quan tâm con dâu.

Bà nhiều lần tâm sự, từ ngày có nàng dâu Việt, căn nhà trở nên ấm cúng, vui vẻ hơn. Bà cũng có thêm người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Hường hiểu, mình rất được mẹ chồng yêu mến và xem trọng.

Những người hàng xóm thân thiện cũng khiến cô cảm thấy gần gũi. Họ thường hỏi thăm, quan tâm xem nàng dâu Việt đã quen với cuộc sống ở Trung Quốc hay chưa, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của cô về cuộc sống nơi đây.

"Ngày mới về làm dâu, tôi khá bất ngờ khi người dân ở đây ngủ từ 19h. Tôi quen với nhịp sống sôi động nên cảm thấy khá buồn tẻ nhưng sau một thời gian, tôi lại yêu thích sự chậm rãi ấy.

Giờ tôi thấy cuộc sống của mình đã ổn. Tôi được làm những điều mình thích và luôn có gia đình ủng hộ", Hường nói.

Dẫu đã gắn bó với vùng quê Trung Quốc, Hường vẫn luôn hướng về nơi mình sinh ra. Cô hy vọng khi hoàn thành trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng, vợ chồng cô có thể về Việt Nam sống.

Ảnh: Mẹ chồng China