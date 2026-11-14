'Ông Tượng' lại về quấy dân

Hình ảnh voi rừng xuất hiện gần khu dân cư xã Môn Sơn.

Khoảng 22 giờ ngày 12-11, người dân phát hiện 4 con voi xuống phá một số lán trại, cây cối của người dân địa phương tại khu vực dân cư ở bản Yên (xã Môn Sơn), thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát. Ngay sau đó, UBND xã Môn Sơn đã huy động các lực lượng đến hiện trường, đốt lửa và triển khai biện pháp xua đuổi voi, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho người dân nhưng cả 4 con voi vẫn quanh quẩn tại khu rừng keo ở bản Yên, chưa chịu trở lại rừng sâu. Để đảm bảo an toàn, xã Môn Sơn bố trí lực lượng túc trực, theo dõi sát diễn biến và hướng đi của đàn voi để kịp thời xử lý, tránh gây hại đến người dân.