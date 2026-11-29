Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng kiểm định cơ lý vật liệu xây dựng LAS-XD567 thuộc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Toàn Thắng và Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình (LAS-XD53.002) thuộc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và thí nghiệm công trình.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can gồm: Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1964); Phạm Thị Hồng Hạnh (SN 1985); Vũ Thanh Trưởng (SN 1981); Phan Thị Nga (SN 1978); Đinh Thị Khánh Hà (SN 1980); Đỗ Hữu Bằng (SN 1986) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.