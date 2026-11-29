Video: Cháy cửa hàng thiết bị chiếu sáng ở Bắc Ninh trong đêm

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh xác nhận tối 29/11 trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng ở đường Lê Lợi.

Hiện trường vụ cháy.

Theo ông Thanh, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 20h cùng ngày. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người, tổn thất chủ yếu là về tài sản.

Đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà, tuy nhiên công trình này được chia thành nhiều khu vực, khối kinh doanh khác nhau.

Các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án chữa cháy. Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, tạo điều kiện cho công tác cứu hỏa.

Lực lượng chức năng dùng xe thang chuyên dụng dập lửa.

Vào thời điểm ông Trần Văn Thanh trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.