Được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn nên đám cháy được khống chế ngay sau đó. (Ảnh: Cộng tác viên)

Thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo cháy lúc 16 giờ 5 phút ngày 29/11, đơn vị đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, vụ cháy được khống chế.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, vụ cháy xảy ra tại phòng xét nghiệm hóa sinh của đơn vị. Khi xảy ra vụ việc, khói nhanh chóng lan rộng khiến nhiều người trong bệnh viện lo lắng, hoảng hốt. Tuy nhiên, lãnh đạo bệnh viện cùng các bộ phận liên quan đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, không để cháy lan sang các khu vực, đồng thời được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn nên vụ cháy được khống chế ngay sau đó. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện bệnh viện đang thống kê, đánh giá thiệt hại về tài sản.

Ngay sau khi đám cháy được khống chế, lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức đánh giá tình hình và triển khai các phương án khắc phục, bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.