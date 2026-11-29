Cụ thể, quả bom được xác định là bom MK82, trọng lượng khoảng 250kg được di chuyển thành công vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Quả bom nằm lộ thiên trên khu vực đất đá sạt lở trên Quốc lộ 15D (đoạn chạy qua xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) với thân kim loại đã gỉ sét, một đầu bị biến dạng. Sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm, quả bom được vận chuyển về khu tập trung để tổ chức hủy nổ theo quy định.

Quả bom được phát hiện tại điểm sạt lở Km9, Quốc lộ 15D, thuộc thôn La Lay, xã La Lay (Quảng Trị).

Theo lực lượng chức năng, việc tiếp cận, xử lý quả bom gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực sạt lở hiểm trở, khối lượng đất đá lớn, bên dưới là vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân am hiểu địa hình để tiếp cận hiện trường, triển khai di dời quả bom.