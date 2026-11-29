Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai con trâu bất ngờ xổng chuồng, chạy trên đường khiến nhiều người chú ý.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, trong lúc di chuyển, hai con trâu phát hiện một nhà dân đang mở cổng nên bất ngờ đổi hướng, chạy xồng xộc vào bên trong. Tình huống diễn ra khá nhanh khiến người chứng kiến không khỏi bất ngờ.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH)

Ngay sau đó, một người phụ nữ hớt hải chạy theo phía sau để tìm cách kiểm soát đàn trâu. Tuy nhiên, chị chỉ kịp giữ được dây của một con, trong khi con còn lại vẫn tiếp tục chạy sâu vào trong nhà, thẳng hướng khu vực bếp.

May mắn, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà không có người nên không xảy ra va chạm hay sự cố đáng tiếc. Dẫu vậy, màn ghé thăm bất đắc dĩ của hai vị khách không mời này chắc chắn cũng khiến chủ nhà một phen hết hồn.

Đáng chú ý, sau khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh, chủ nhà có lẽ cũng chỉ biết dở khóc dở cười trước cảnh tượng hai con trâu tự nhiên xông vào nhà như thể đang tìm chỗ trú chân.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bật cười trước tình huống quá đỗi bất ngờ, đồng thời cho rằng người phụ nữ chắc hẳn đã có một phen vất vả khi phải đuổi theo và kiểm soát cả hai con trâu.

Một số ý kiến cũng nhắc nhở các chủ vật nuôi cần chú ý việc chăn giữ, tránh để gia súc xổng ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.