Qua kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place, phường An Lạc và một số địa điểm khác, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê tuyển người tại Việt Nam mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Đối tượng được trả tiền theo số người tuyển được và hưởng thêm tỷ lệ phần trăm trên tổng giao dịch.