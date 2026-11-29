Công an TPHCM vừa khởi tố 26 bị can trong đường dây rửa tiền quy mô lớn, thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng và túc trực theo ca tại các căn hộ chung cư để xác thực khuôn mặt cho các giao dịch điều khiển từ xa.