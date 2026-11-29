Hình ảnh gà chết được người dân đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra vào chiều 28/11, tại trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1966), trú tại thôn Mỹ Hòa. Thời điểm nói trên, người nhà ông Hiếu phát hiện 2 con chó bất ngờ xông vào chuồng, liên tục cắn xé đàn gà. Dù đã nhanh chóng xua đuổi, nhưng hơn 700 con gà đã bị chó cắn chết.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Hiếu trình báo Công an xã Cam Hồng để xác minh, tìm kiếm chủ nhân của 2 con chó. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng không xác định được người nuôi và nhận định đây là 2 con chó hoang.

Toàn bộ số gà bị chó tấn công chỉ còn khoảng một tháng nữa là xuất chuồng. Thiệt hại của gia đình ước tính khoảng 70 triệu đồng. Chia sẻ khó khăn với gia đình ông Hiếu, người dân địa phương đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ số gà còn sống, góp phần giúp gia đình vơi bớt khó khăn.