Trong khi hiểm họa ma túy đang len lỏi vào học đường với nhiều thủ đoạn tinh vi, không ít học sinh vẫn chủ quan cho rằng chỉ cần không trực tiếp sử dụng thì sẽ không vi phạm pháp luật. Nhằm kịp thời nâng cao nhận thức pháp luật, Công an xã Bát Tràng đã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ, giúp các em nhận diện rõ ranh giới pháp lý trước hiểm họa ma túy.