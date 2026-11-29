Đã quy tập 1.166 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng
Từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11/2026, các lực lượng đã quy tập được 1.166 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 28/11/2026, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sỹ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11/2026, các lực lượng đã quy tập được 1.166 hài cốt liệt sỹ tại khu vực này./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/da-quy-tap-1166-hai-cot-liet-sy-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post1151299.vnp