[Video] Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Chợ Rẫy với robot điều khiển từ xa
Ngày 29/11, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập thực binh phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Công an thành phố, huy động robot chữa cháy TAF35 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế đám cháy và giải cứu người mắc kẹt.
Bệnh viện Chợ Rẫy là cơ sở y tế tuyến cuối phía Nam, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10.000 lượt người bệnh cùng gần 2.000 nhân viên y tế làm việc, nên việc diễn tập nhằm nâng cao năng lực xử lý sự cố và bảo đảm an toàn cho người bệnh và đội ngũ cán bộ y tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-dien-tap-chua-chay-cuu-nan-tai-benh-vien-cho-ray-voi-robot-dieu-khien-tu-xa-post1006309.html