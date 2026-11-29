Khoảng 14h30 ngày 27-11, Công an xã Hòa Lạc tiếp nhận tin báo khẩn từ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Đại học Quốc gia Hà Nội về trường hợp một sinh viên Trường Đại học Giáo dục có dấu hiệu bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”. Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của sinh viên, Công an xã Hòa Lạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, hỗ trợ.

Công an xã Hoà Lạc kịp thời giải cứu sinh viên có dấu hiệu bị “bắt cóc online”

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng tổ chức rà soát các địa điểm nghi vấn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định vị trí của sinh viên. Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Hòa Lạc đã tìm thấy sinh viên trong tình trạng an toàn, kịp thời ngăn chặn những nguy cơ có thể xảy ra.

Sau đó, sinh viên được bàn giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để tiếp tục chăm sóc, động viên và hỗ trợ tâm lý. Việc xử lý nhanh chóng, hiệu quả của Công an xã Hòa Lạc không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho sinh viên mà còn góp phần ngăn chặn hậu quả từ một thủ đoạn lừa đảo đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt nhắm vào giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Cảnh giác với thủ đoạn thao túng tâm lý mang tên “bắt cóc online”

Theo cơ quan Công an, “bắt cóc online” thực chất là thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý, trong đó các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến các vụ án hình sự, đường dây tội phạm, rửa tiền hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Bằng cách đưa ra những thông tin giả mạo, đe dọa bắt giữ, xử lý hình sự, các đối tượng tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân hoảng sợ, mất bình tĩnh và làm theo mọi yêu cầu.

Đáng chú ý, thay vì trực tiếp khống chế nạn nhân, các đối tượng yêu cầu người bị hại tự tách khỏi gia đình, bạn bè, nhà trường; thuê phòng trọ, nhà nghỉ hoặc khách sạn ở một mình; cắt đứt mọi liên lạc với người thân. Nạn nhân còn bị yêu cầu thực hiện cuộc gọi video, gửi hình ảnh, vị trí và thông tin cá nhân để các đối tượng tiếp tục theo dõi, kiểm soát, thao túng.

Khi đã cô lập được nạn nhân, các đối tượng tiếp tục liên hệ với gia đình, dựng lên những tình huống khẩn cấp, yêu cầu chuyển tiền với các lý do như bảo lãnh, xác minh hoặc giải quyết vụ việc. Bản chất của thủ đoạn này là biến chính nạn nhân thành công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Trước tình hình trên, Công an xã Hòa Lạc khuyến cáo học sinh, sinh viên và người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu điều tra, xác minh thông tin qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ danh tính.

Đặc biệt, người dân cần ghi nhớ: Cơ quan Công an không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ hay cắt đứt liên lạc với gia đình để phục vụ công tác điều tra qua điện thoại. Khi nhận được những cuộc gọi có nội dung đe dọa, gây sức ép, người dân cần bình tĩnh ngắt liên lạc, chủ động kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống; đồng thời thông báo ngay cho gia đình, bạn bè và nhà trường để được hỗ trợ.

Khi phát hiện bản thân hoặc người thân có dấu hiệu bị lừa đảo theo thủ đoạn “bắt cóc online”, cần nhanh chóng liên hệ Công an xã Hòa Lạc hoặc gọi số điện thoại 113 để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.