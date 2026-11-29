Hơn 20 giờ ngày 29/11, xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh đèn trang trí, đồ gia dụng ở địa chỉ số 796 - 800 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang.

Lực lượng chức năng chữa cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực kinh doanh, tạo thành cột khói đen dày đặc, cuồn cuộn bốc cao. Đám cháy lớn, ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi nhiều đồ dùng của hệ thống cửa hàng Vũ Gia kinh doanh đồ điện chiếu sáng, đèn trang trí. Hệ thống do ông Vũ Đình Th làm chủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố điều động 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang; 3 xe chữa cháy của Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng xe thang chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai phương án chữa cháy, tập trung phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Ngọn lửa đỏ rực của ngôi nhà cháy.

Vụ cháy thu hút đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Nhiều người đi đường dừng phương tiện, đứng dọc hai bên đường, khiến khu vực hiện trường trở nên đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến việc triển khai phương tiện chữa cháy.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, tạo hành lang thông thoáng phục vụ công tác chữa cháy, Công an phường Bắc Giang bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ vòng ngoài, phân luồng giao thông, yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, không tụ tập gây cản trở lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy

Đến thời điểm ghi nhận, các lực lượng tích cực triển khai chữa cháy, khẩn trương khống chế đám cháy và ngăn không để tiếp tục lan rộng. Thông tin về thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh. Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

Lửa lớn gần như thiêu rụi toàn bộ đồ dùng, thiết bị

Lực lượng chữa cháy tổ chức các phương án, huy động nhân lực, cán bộ tổ chức dập lửa từ nhiều phía.

Công an thành phố huy động xe thang chuyên dụng phun nước dập lửa từ trên cao.

Công an thành phố, Công an phường Bắc Giang đã huy động lực lượng, cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự.

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