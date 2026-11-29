Được biết, vào lúc khoảng 11h ngày hôm qua (28/11) anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1966) cùng vợ là chị Võ Thị Hiểu (SN 1968) ở thôn Mỹ Hòa, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị rời trang trại nuôi gà để về nhà ăn cơm trưa (nhà cách trang trại 1km), thì bất ngờ có 2 con chó chui qua tường rào (lưới B40) vào cắn, truy đuổi, dồn ép... cả đàn gà gần 2 ngàn con.

Hơn 700 con gà ở trang trại của anh Nguyễn Văn Hiếu đã bị 2 con chó hoang cắn chết.

Khi người dân phát hiện và can thiệp thì cũng là lúc hơn 700 con gà (tất cả đều tầm 1,5 đến 2kg, sắp sửa xuất chuồng) đã bị 2 con chó cắn chết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Hiếu trình báo Công an xã Cam Hồng để xác minh, tìm kiếm chủ nhân của hai con chó. Qua xác minh, lực lượng Công an không xác định được người nuôi, nhận định đây là hai con chó hoang.

Hiện trường nơi hơn 700 con gà bị chó hoang cắn chết.

Hiện, người dân địa phương đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ gà còn sống nhằm giúp gia đình anh Hiếu vơi bớt khó khăn.