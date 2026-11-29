Dùng hình ảnh mưa lũ cũ, AI tạo nội dung gây hiểu lầm

Ngày 28/11, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa đang rà soát tài khoản mạng xã hội. Cơ quan này lập hồ sơ xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về mưa lũ.

Theo cơ quan chức năng, một số tài khoản đã sử dụng hình ảnh, video liên quan đến các đợt mưa lũ năm 2025 để đăng tải như những sự việc đang diễn ra. Bên cạnh đó, có trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh giả về tình hình mưa lũ, ngập lụt nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Thủ đoạn này khiến người tiếp nhận khó phân biệt đâu là hình ảnh thực tế, đâu là nội dung được lấy từ thời điểm khác hoặc tạo dựng bằng công nghệ. Khi những hình ảnh, video thiếu kiểm chứng được chia sẻ rộng rãi, thông tin sai lệch có thể nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc sử dụng hình ảnh cũ nhưng gán ghép vào thời điểm hiện tại rất dễ gây ra sự hiểu lầm và làm sai lệch nhận thức nghiêm trọng trong cộng đồng.

Đáng chú ý, thông tin giả về thiên tai không đơn thuần là hành vi câu view, câu like. Những nội dung này có thể khiến người dân hiểu sai mức độ nguy hiểm, địa điểm xảy ra ngập lụt hoặc diễn biến thực tế của tình hình thời tiết.

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, người dân thường có nhu cầu cập nhật nhanh thông tin về khu vực ngập nước, giao thông và tình hình ứng phó tại địa phương. Đây cũng là điều kiện để các tài khoản thiếu trách nhiệm khai thác tâm lý lo lắng, tò mò của cộng đồng.

Việc đăng tải hình ảnh cũ nhưng gắn với thời điểm hiện tại có thể làm sai lệch nhận thức của người dân. Những nội dung được tạo dựng bằng AI còn khiến quá trình xác minh thông tin trở nên phức tạp hơn.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa đưa ra cảnh báo về tình trạng phát tán tin giả. Hành vi này có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác theo dõi, ứng phó thiên tai tại địa phương. Vì vậy, việc kiểm chứng nguồn gốc hình ảnh, video trước khi chia sẻ là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người sử dụng mạng xã hội.

Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin về mưa lớn, ngập lụt trên mạng xã hội. Người dân nên ưu tiên theo dõi thông tin từ website, báo chí và các kênh truyền thông chính thống của cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Đặc biệt, không nên chia sẻ những hình ảnh, video hoặc bài viết chưa xác định được nguồn gốc và tính chính xác. Những nội dung có tiêu đề gây sốc, thông tin thiếu địa điểm cụ thể hoặc hình ảnh không rõ thời điểm cần được kiểm chứng trước khi tiếp tục lan truyền.

Đối với hình ảnh, video nghi vấn được tạo bằng AI, người dùng cần thận trọng, không vội tin vào những nội dung chỉ dựa trên hình thức trực quan. Việc đối chiếu với thông tin từ cơ quan chức năng và các nguồn báo chí chính thống sẽ giúp hạn chế nguy cơ tiếp nhận thông tin sai lệch.

Không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng – Ưu tiên nguồn tin chính thống – Chủ động báo cáo tin giả. (Ảnh minh họa bằng AI)

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Khánh Hòa cũng nhấn mạnh các hành vi đăng tải thông tin giả mạo. Mọi hành vi chia sẻ tin sai sự thật hoặc chưa kiểm chứng về tình hình thiên tai và bão lũ sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, các hành vi lan truyền thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm. Những trường hợp lợi dụng tình hình mưa bão để trục lợi hoặc kích động chống phá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống thiên tai.

Trong tình huống thiên tai, thông tin chính xác có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng chủ động phòng tránh và ứng phó của cộng đồng. Một hình ảnh cũ được đăng tải sai thời điểm hoặc một video do AI tạo dựng có thể khiến người dân hiểu nhầm diễn biến thực tế.

Do đó, mỗi người cần trở thành một mắt xích có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường thông tin số. Người dân tuyệt đối không chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng. Việc không tiếp tay cho hành vi câu tương tác bằng tin giả chính là cách thiết thực góp phần bảo đảm an ninh thông tin trong mùa mưa bão.