Số liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/11 cho thấy các chiến dịch tập trung vào những đường dây lừa đảo trực tuyến và các loại tội phạm có liên quan đến công dân Hàn Quốc.

Trong số 289 nghi phạm bị bắt giữ, có 256 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến, chiếm 88,5%. Các hành vi phạm tội chủ yếu gồm lừa đảo đặt chỗ hoặc giao dịch nhưng không cung cấp dịch vụ (103 nghi phạm), lừa đảo đầu tư thông qua các nhóm trò chuyện (64 nghi phạm), lừa đảo tình cảm (54 nghi phạm) và lừa đảo qua điện thoại (26 nghi phạm). Ngoài ra, lực lượng chức năng bắt giữ 19 nghi phạm đánh bạc trực tuyến và 3 nghi phạm liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, tổ công tác chung đã giải cứu 10 công dân Hàn Quốc bị giam giữ trái ý muốn tại các cơ sở lừa đảo ở Campuchia. Cơ chế phối hợp giữa hai nước được thành lập sau vụ một sinh viên Hàn Quốc tử vong do bị tra tấn tại Campuchia, gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Theo cơ chế phối hợp, cảnh sát Hàn Quốc hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin tình báo, chứng cứ kỹ thuật số và xác minh danh tính nghi phạm. (Nguồn: Yonhap)

Số công dân Hàn Quốc được báo cáo là nạn nhân của các vụ bắt cóc hoặc giam giữ liên quan đến hoạt động lừa đảo tại Campuchia cũng giảm mạnh. Theo cảnh sát Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia tiếp nhận thông tin về 477 trường hợp trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025. Con số này giảm xuống còn 33 trường hợp trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 10/2026, tương đương mức giảm khoảng 93%.

Theo cơ chế phối hợp, cảnh sát Hàn Quốc hỗ trợ thu thập, phân tích thông tin tình báo, chứng cứ kỹ thuật số và xác minh danh tính nghi phạm. Trong khi đó, cảnh sát Campuchia trực tiếp tiến hành khám xét, bắt giữ theo quy định pháp luật sở tại.

Từ tháng 4/2026, hai bên mở rộng phạm vi hợp tác, từ điều tra lừa đảo trực tuyến sang đấu tranh với tội phạm ma túy và đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết, một số tổ chức tội phạm quy mô lớn tại Campuchia đã bị triệt phá. Tuy nhiên, các nhóm còn lại đang chuyển sang hoạt động phân tán, quy mô nhỏ hơn nhằm né tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.

Trước tình hình này, cảnh sát hai nước dự kiến tập trung truy tìm các đối tượng cầm đầu và dòng tiền bất hợp pháp, thay vì chỉ xử lý những người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả phối hợp giữa Hàn Quốc và Campuchia cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới trong đấu tranh với các mạng lưới tội phạm lợi dụng không gian mạng và địa bàn nhiều quốc gia để hoạt động.

(theo Yonhap)