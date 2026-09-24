Nối tấm lòng, trao yêu thương

Thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh hỗ trợ người dân vùng lũ.

Có mặt cùng câu lạc bộ trong một buổi trao suất ăn, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của những việc làm tưởng như rất đỗi bình thường ấy. Từng suất cơm được trao tận tay người bệnh và người nhà. Có người nhận rồi vội trở về phòng bệnh, có người nán lại vài phút trò chuyện, gửi lời cảm ơn. Những câu hỏi han về sức khỏe, những nụ cười đáp lại lời động viên khiến buổi trao quà trở nên gần gũi, ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh, chia sẻ: “Hoạt động trao suất ăn miễn phí tại các bệnh viện được câu lạc bộ duy trì nhiều năm qua với mong muốn góp một phần nhỏ sẻ chia với những người còn khó khăn. Mỗi lần trao suất ăn, nhìn thấy nụ cười và niềm vui của người nhận, chúng tôi cũng thấy hạnh phúc. Đó là động lực để các thành viên tiếp tục đồng hành, cùng nhau làm những việc có ích cho cộng đồng”.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh chính thức thành lập năm 2017, đến tháng 4/2018 trực thuộc Hội Chữ thập đỏ. Từ những thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ có 50 thành viên. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh nhưng cùng chung mong muốn góp sức giúp những người yếu thế.

Không chỉ duy trì phát khoảng 850 suất ăn vào thứ ba hằng tuần tại Bệnh viện Ung bướu, câu lạc bộ tiếp tục phát 250 suất ăn vào sáng thứ năm hằng tuần cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đằng sau những suất ăn nghĩa tình là sự góp sức của nhiều người, từ những thành viên trực tiếp chuẩn bị đến các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành phía sau.

Hoạt động của Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh được nối dài đến nhiều hoàn cảnh, nhiều địa bàn. Các thành viên tham gia hỗ trợ trẻ em vùng cao, trao áo ấm qua chương trình “Đông ấm cùng em”, chăm sóc trẻ mồ côi; tổ chức, trao quà trung thu cho trẻ em tại các trung tâm bảo trợ, bệnh viện nhi; tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân vùng cao qua chương trình “Tết ấm vùng cao” và tổ chức các phiên chợ nhân đạo.

Đặc biệt, mỗi khi thiên tai xảy ra, câu lạc bộ luôn khẩn trương có mặt để sẻ chia với người dân vùng bị ảnh hưởng. Năm 2025, những chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và nguồn hỗ trợ của câu lạc bộ đã đến với người dân Nông Cống, Cát Sơn, Yên Nhân, Thạch Thành và các tỉnh khác tại Đắk Lắk, Huế, Cao Bằng, Lào Cai...

Anh Nguyễn Hữu Thắng, thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh, cho biết: “Các thành viên dù đến từ nhiều nơi, công việc khác nhau nhưng đều tích cực, trách nhiệm và có chung mong muốn được sẻ chia với những người khó khăn. Có những chuyến đi xa, vất vả, nhất là về vùng lũ, nhưng khi thấy những phần quà đến đúng người, nhìn thấy niềm vui của bà con, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục”.

Để sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở những phần quà, câu lạc bộ chú trọng tìm hiểu hoàn cảnh thực tế trước mỗi chương trình. Các thành viên kết nối với địa phương, đơn vị và những người trực tiếp biết hoàn cảnh để xác định nhu cầu, từ đó lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Điều quan trọng trong hoạt động thiện nguyện là đúng người, phù hợp, công khai, minh bạch. Vì vậy, các thành viên thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh, kết nối với những trường hợp cần giúp đỡ và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp”.

Chính từ cách làm đó, câu lạc bộ từng bước tạo được sự tin tưởng của các cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nguồn lực được kết nối từ nhiều nơi, sau đó chuyển thành những chương trình cụ thể, hướng đến những người đang cần sự giúp đỡ. Trung bình mỗi năm, câu lạc bộ huy động và hỗ trợ khoảng hàng tỷ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2025, câu lạc bộ huy động hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Thanh Hóa và một số địa phương khác.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chia sẻ: “Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết của chủ nhiệm và các thành viên, Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực, qua đó kết nối ngày càng nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, câu lạc bộ được trao giải “Tình nguyện viên quốc gia”. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của câu lạc bộ, mà còn là động lực để những tấm lòng thiện nguyện tiếp tục được kết nối và lan tỏa”.