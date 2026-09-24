Trung đoàn Tên lửa 282 bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Đại tá Nguyễn Quang Luyến, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân chủng Phòng không-Không quân, Trưởng đoàn kiểm tra nghe báo cáo tình hình. (Ảnh: VĂN THUẦN)

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe chỉ huy Trung đoàn báo cáo kết quả công tác hậu cần-kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Đợt kiểm tra tập trung vào việc đánh giá năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng chính quy của đơn vị. Qua đó, Đoàn công tác ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 trong việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật.

Đoàn công tác kiểm tra chất lượng sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn tên lửa 177, Trung đoàn 282. (Ảnh: VĂN THUẦN)

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quang Luyến yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 282 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới. Đơn vị cần chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, đồng thời bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội trong mọi tình huống.

Đoàn công tác kiểm tra đăng ký hệ thống sổ sách ngành Hậu cần-Kỹ thuật của Trung đoàn 282. (Ảnh: VĂN THUẦN)

Đợt kiểm tra toàn diện này là cơ sở quan trọng giúp Trung đoàn 282 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục triệt để những mặt còn hạn chế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2027 sát với tình hình thực tiễn của Trung đoàn.