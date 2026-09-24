Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM không cấm xe xăng

Chiều 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6, tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú Hòa Hưng và Vườn Lài.

Tình trạng kẹt xe có dấu hiệu "tái phát"

Tại buổi làm việc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh như kẹt xe, thiếu sách giáo khoa…

Cử tri Phan Thị Ngọc Hương, phường Diên Hồng, bức xúc thời gian gần đây, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu "tái phát" và "lan rộng". Theo cử tri, vấn đề kẹt xe không chỉ diễn ra ở các cửa ngõ, tuyến đường huyết mạch, mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực.

Hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 24/9. Ảnh: Nguyên Nguyên.

"Phường Diên Hồng có đường Ba Tháng Hai, vòng xoay Điện Biên Phủ. Chúng tôi mong các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thành phố khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hiệu quả", cử tri Hương kiến nghị.

Cử tri này cũng quan tâm vấn đề chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Theo cử tri, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đời sống của người dân, nhất là đối với người lao động và người có thu nhập thấp. Cử tri mong đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để triển khai một cách hài hòa, phù hợp tình hình thực tế để tạo đồng thuận trong xã hội.

Trong khi đó, cử tri Trần Hồng Quang, phường Vườn Lài, phản ánh tình trạng cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học sinh. Năm học đã bắt đầu gần tháng những nhiều trường hợp vẫn chưa có đủ sách giáo khoa, gây khó khăn cho học tập của học sinh và tâm lý lo lắng cho phụ huynh.

“Cơ quan chức năng cần rà soát, chấn chỉnh quy trình đăng ký, in ấn, phân phối, bảo đảm sách được cung cấp đầy đủ, đúng thời gian”, cử tri Quang kiến nghị.

Thay đổi văn hóa giao thông

Trước phản ánh của cử tri về thiếu sách giáo khoa, ngay tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết ông đã nhắn tin cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để nắm tình hình.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời cử tri chiều 24/9. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Theo số liệu cập nhật đến 14h hôm nay (24/9), thành phố còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm 0,04% tổng số sách, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và sách Lịch sử - Địa lý một số khối lớp. Trong đó, sách Lịch sử - Địa lý đang được nhà xuất bản giao hàng, sách Công nghệ đang trong quá trình in ấn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong người dân thông cảm, chia sẻ và thông tin dự kiến tuần tới sách được giao đầy đủ cho các trường.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng thông tin nhiều điểm mới liên quan sách giáo khoa. Vừa qua, Thủ tướng yêu cầu bộ sách chuẩn phải bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời đa dạng hóa đơn vị biên soạn sách giáo khoa.

"Nếu không có gì thay đổi, từ năm sau, thành phố sẽ chủ động in sách và có thể triển khai chính sách cho mượn sách với gia đình khó khăn", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Liên quan vấn đề chuyển đổi xe xăng sang xe điện, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết không cấm xe xăng. Thay vào đó, địa phương đang tính toán và áp dụng các chính sách tài chính, kinh tế.

"Ví dụ xe xăng đi tới một số khu vực sẽ phải trả phí. Chúng tôi khuyến khích người dân đổi xe xăng sang xe điện bằng sự hỗ trợ của Nhà nước để từng bước chuyển đổi", Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đồng tình vấn đề kẹt xe ảnh hưởng nhiều đời sống người dân. Giải quyết vấn đề này cũng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Ví dụ xe xăng đi tới một số khu vực sẽ phải trả phí. Chúng tôi khuyến khích người dân đổi xe xăng sang xe điện bằng sự hỗ trợ của Nhà nước để từng bước chuyển đổi. Bí thư Trần Lưu Quang

Giải pháp đầu tiên là sử dụng phương tiện công cộng thay phương tiện cá nhân. Vừa qua, thành phố chi hơn 2.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt trong 1 năm và mang lại nhiều điểm tích cực. Số lượng người đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, TP.HCM cũng phát triển 570 km tàu điện để kết nối các khu vực trong thành phố. Với xe buýt, địa phương cũng tính toán các tuyến và lưu lượng xe hợp lý hơn, cải thiện hạ tầng, chất lượng phục vụ của xe buýt, nhà chờ nhằm thay đổi thói quen của người dân.

"Vấn đề kẹt xe là một trong 4 nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Chúng tôi sẽ nỗ lực và cũng mong người dân ủng hộ việc sử dụng giao thông công cộng", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Theo ông, một phần kẹt xe nằm ở văn hóa giao thông. “Trên đường có một khái niệm là “điền vào chỗ trống”. Đi đường thấy chỗ nào trống là đi, bất chấp luật có cho phép hay không, gây ách tắc giao thông”, ông nói và tin tưởng khi văn hóa giao thông tốt, chắc chắn vấn đề kẹt xe sẽ giảm.