Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng hội đàm với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Triều Tiên đạt được trong hơn 80 năm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện nước CHDCND Triều Tiên, Triều Tiên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Thượng tướng Ryo Chol Un.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên, hợp tác quốc phòng hai nước luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt được kết quả trên một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; giáo dục đào tạo…

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao đổi với Thượng tướng Ryo Chol Un tại hội đàm.

Thượng tướng Ryo Chol Un tại hội đàm.

Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng, hai bên cần tập trung triển khai các lĩnh vực hợp tác: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; hợp tác quân, binh chủng; giáo dục đào tạo; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu…

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “Bốn không”.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Un trao tặng quà lưu niệm.

Trao đổi tại hội đàm, Thượng tướng Ryo Chol Ung đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lịch sử lâu dài giữa Việt Nam và Triều Tiên, được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kim Nhật Thành thiết lập và nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Un cùng các đại biểu hai đoàn.

Thượng tướng Ryo Chol Ung bày tỏ mong muốn hội đàm hôm nay sẽ là cơ hội hai bên củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Vui mừng trước những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, Thượng tướng Ryo Chol Ung mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Triều Tiên ngày càng hiệu quả, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực như quân y, công tác Đảng, công tác chính trị, thể thao quân sự, trao đổi đoàn… theo Ý định thư đã ký.