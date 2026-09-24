Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẻ chia yêu thương với trẻ em dịp Tết Trung thu

Chiều 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh (phường Thành Sen) và vui Tết Trung thu cùng học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập (phường Hà Huy Tập).

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã trao 20 suất quà, gồm bánh kẹo, sữa và tiền mặt trị giá 500.000 đồng/suất, cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và động viên các em nhỏ cố gắng điều trị, sớm ổn định sức khỏe để trở lại học tập và sinh hoạt.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các thành viên trong đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm các phòng điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Đồng chí mong muốn cán bộ, y bác sĩ tại đây tiếp tục nỗ lực, tạo điều kiện tốt nhất trong công tác chăm sóc, điều trị.

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, các thành viên trong đoàn công tác đã cùng chung vui Ngày hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với các em học sinh. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao quà, chúc mừng các em nhân dịp Tết Trung thu, mong các em đón mùa trăng vui tươi, ấm áp, luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành những học sinh tốt.

Trước đó, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh và Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh (phân hiệu Đậu Liêu), phường Nam Hồng Lĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác hòa chung không khí đón Tết thiếu nhi tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Y tế Mai Lê Thuộc bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh; đồng thời mong muốn các thầy cô tiếp tục nỗ lực, tận tâm đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ yếu thế từng bước hòa nhập, tự tin và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn công tác trao quà, chúc các em nhỏ tại Trung tâm đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến tặng quà, chúc Tết Trung thu tại Trường Tiểu học Nam Hồng Lĩnh (phân hiệu Đậu Liêu), phường Nam Hồng Lĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã trao từng suất quà, ân cần thăm hỏi, động viên các em nhỏ đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời mong muốn các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện.

Những món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đối với trẻ em, nhất là trẻ em hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình “Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương” do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức không chỉ mang đến cho các em những món quà ý nghĩa, mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với trẻ em hoàn cảnh khó khăn.