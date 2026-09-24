VinFast Kinet tăng tốc nhanh, gây ấn tượng nhờ cảm giác lái

Ra mắt tháng 7/2026, VinFast Kinet nhanh chóng trở thành tâm điểm với động cơ có công suất tối đa 5.200 W, thuộc nhóm xe máy điện thiên về hiệu năng. Mức công suất này cho phản hồi tay ga nhanh và khả năng bứt tốc dứt khoát.

Kinet có thể tăng tốc 0-50 km/h trong thời gian dưới 6 giây. Trong thực tế đi phố, khả năng tăng tốc này phát huy rõ rệt. Chẳng hạn, sau khi dừng đèn đỏ, rẽ từ đường nhánh ra trục đường chính, Kinet phản hồi nhanh ngay khi người lái mở ga. Trong phố đông, những lần giảm tốc rồi tăng ga trở lại cho thấy rõ sự lanh lẹ của Kinet, khi xe phản hồi nhanh và tăng tốc dứt khoát.

Trong khi đó, tốc độ tối đa 90 km/h tăng cảm xúc cho người lái trên trục đường đô thị thông thoáng hoặc các tuyến đường vành đai, mở rộng phạm vi sử dụng của Kinet. Do đó, mẫu xe Việt phù hợp nhóm người dùng thích cảm giác lái nhanh nhạy và phong cách thể thao.

Thiết kế thể thao là một trong những điểm nhấn tạo nhận diện cho VinFast Kinet.

Anh Trần Quyền Linh, khách hàng đang chờ nhận xe ở Hà Nội, cho biết chính kiểu dáng và cảm giác tăng tốc ấn tượng của Kinet đã khiến anh quyết định chốt liền tay mẫu xe nhà VinFast. “Tôi thích kiểu dáng thể thao và cả sức mạnh của Kinet. Tôi đang rất háo hức chờ nhận xe để lên kế hoạch đi chơi cuối tuần”, anh chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố hiệu năng, lý do anh Linh yên tâm lựa chọn Kinet là tầm vận hành đến 145 km, đáp ứng tốt lịch trình gồm nhiều chặng như đi làm, gặp gỡ, mua sắm hoặc di chuyển liên tục trong ngày. Xe sử dụng 2 pin dung lượng 1,5 kWh, có thể sạc hoặc đổi tại trạm V-Green trên toàn quốc.

VinFast Kinet hướng đến nhóm người dùng ưu tiên trải nghiệm vận hành và nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Sự kết hợp giữa độ phản hồi nhanh và phạm vi di chuyển hợp lý trên Kinet mang đến người dùng chiếc xe đủ thực dụng cho nhu cầu hàng ngày, trong khi phong cách thiết kế cùng đặc tính vận hành tạo dấu ấn riêng cho trải nghiệm sử dụng.

VinFast Kinet hiện có giá từ 40 triệu đồng. Từ 19/9 đến hết 19/12, khách hàng sở hữu ôtô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ôtô, xe máy điện VinFast khi chuyển đổi sang Kinet được ưu đãi 6 triệu đồng với phương án thuê pin và 4,5 triệu đồng với phương án kèm pin theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Giá xe sau ưu đãi còn từ 34 triệu đồng. Khách hàng mua xe thuê pin được hỗ trợ 20 lần đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028.